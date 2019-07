/VIDEO/ Po třech týdnech využije letecká společnost Smartwings pro let s cestujícími mezi Prahou a Krétou Airbus A350-900 společnosti Ethiopian Airlines. Let je naplánován na tuto neděli.

Opakované nasazení moderního letadla potvrdila mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková. „Plánujeme ho nasadit opět na linku Praha – Heraklion,“ řekla Dufková. Letadlo by se mělo objevit v Praze po desáté hodině, kdy přiletí z Frankfurtu. V Německu by podle původního plánu zůstalo téměř celý den odstavené po příletu z Etiopie. Do Heraklionu odstartuje ve 12.15.