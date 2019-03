Letecká společnost používala stroje 737 Max na mnoha spojích, zejména pak na delších trasách, například do Dubaje nebo Ománu. Od úterý musí tyto letadla nahrazovat dalšími letouny ze své flotily. Společnost to stojí několik milionů korun denně navíc. Zřejmě je bude vymáhat po americkém výrobci letadel.

„Zvažujeme všechny právní kroky. Kompenzace budou otázkou jednání s Boeingem,“ odpověděla Dufková na otázku ČTK, zda bude dopravce požadovat náhradu škody. Finanční kompenzaci po Boeingu požaduje už norský nízkonákladový dopravce Norwegian Air Shuttle.

Smartwings si navíc u amerického výrobce objednala dalších 32 strojů typu 737 Max 8, do léta měla podle původních plánů převzít 16 z nich. Současná situace to však může změnit, o dalším postupu nejspíš rozhodne další vývoj situace. „Přebírat nyní letadlo, které nemůže létat, nedává žádný smysl. Teď ale žádné závěry dělat nechceme, a věříme, že Boeing stávající situaci vyřeší v co nejkratší době,“ podotkla Dufková.

Boeing žaloby neohrozí

Hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda uvedl, že náklady českého dopravce spojené s odstavením letadel se podle odhadů pohybují kolem 100 milionů korun měsíčně. Pro Boeing by to však podle něj neměl být tak velký problém, jeho loňský čistý zisk byl 240 miliard korun.

„Na potenciální úplnou náhradu měsíčních škod pro Smartwings tedy loni vydělal za každé necelé čtyři hodiny,“ dodal Kovanda. Boeing by podle něj neměly ohrozit ani žaloby dalších dopravců, které se dají očekávat.

Provoz v Česku bez problému

Odstavení letadel Boeing 737 MAX zatím nezpůsobilo v letovém provozu v Česku žádné problémy. Přerušeny byly dosud dva úterní lety společnosti Smartwings, ostatní spoje dopravci zajistili náhradními stroji. ČTK to dnes řekl mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň. Letouny Boeing 737 MAX nesmí létat v celé Evropě, typ 737 MAX 8 na tuzemských linkách používaly Smartwings a flydubai, další typy těchto letadel žádný dopravce v Česku nevyužívá.

Pražské letiště zrušené lety v souvislosti s přerušením provozu letadel typu Boeing 737 MAX neeviduje, pouze dva lety v nočních hodinách z 12. na 13. března musely být odkloněny a přistát mimo Evropu. „čera během dne byla situace již plně stabilizovaná. Letecké společnosti se z našeho pohledu zatím s problémem vyrovnaly velmi dobře,“ uvedl Pacvoň.

V úterý večer musely přerušit svůj let dva spoje Smartwings, let z Kapverdských ostrovů skončil v Tunisu, další spoj z Dubaje mimořádně přistál v Ankaře. Aerolinky následně cestující přepravily do Česka náhradními spoji a zakázaná letadla mohly přeletět do Česka bez cestujících.

Problémy v letovém provozu dosud nezaznamenali ani tuzemští letoví dispečeři. Podle mluvčího Řízení letového provozu Richarda Klímy byli dosud všichni dopravci využívající český vzdušný prostor schopni nahradit odstavená letadla náhradními stroji. „Žádné viditelné změny v letovém provozu nenastaly,“ podotkl.

Rušení objednávek

Svůj vzdušný prostor pro letouny Boeing 737 Max 8 a Max 9 uzavřelo již více než 40 zemí světa. O zákazu létání těchto strojů dnes informovalo i japonské ministerstvo dopravy. Podobně ruská vládní agentura pro letectví Rosaviacija oznámila, že vzdušný prostor nad Ruskem je letadlům tohoto typu uzavřen až do odvolání. Ve čtvrtek zakázala jejich provoz také Arménie. Podle tamního tisku zákaz platí na měsíc.

Indonésie stáhla z provozu 11 nových boeingů, z nichž deset patří společnosti Lion Air, která ztratila Boeing Max 8 při podobném neštěstí loni. Nyní tato společnost informovala, že ve čtyřech případech zaznamenala potíže senzorů, které mají stroj udržet ve správné pozici.

Další indonéská letecká společnost Garuda dnes oznámila, že možná zruší objednávku na 20 Boeingů 737 Max. Původně chtěla koupit 49 těchto strojů, ale kontrakt ještě před oběma nehodami zredukovala na 20. Washingtonská konzultační společnost Safety Operating Systems podotýká, že na předání zákazníkům čeká zhruba 4600 letounů.

Vyšetřování potrvá měsíce

Důvodem je nedělní nehoda letounu Boeing 737 Max 8 společnosti Ethiopian Airlines, který se zřítil krátce po startu nedaleko města Addis Abeba v Etiopii. Při neštěstí zhynulo 157 lidí na palubě. Zástupci aerolinek dnes v Paříži předali francouzskému úřadu pro bezpečnost civilního letectví (BEA) takzvané černé skříňky. Dobrat se konečných odpovědí, co neštěstí způsobilo, však může podle agentury AP trvat měsíce.

Podle mezinárodních pravidel povede vyšetřování Etiopie, zatímco francouzská BEA analýze podrobí skříňky s technickými údaji a s hlasovým záznamem z kabiny. Z pozice zástupce země, kde se boeingy vyrábí, bude mít vliv na vyšetřování i americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB). Vyšetřování se zúčastní i dva zástupci Indonésie, kde před necelým půlrokem havaroval stejný model boeingu. Tehdy zemřelo 189 lidí.

Ethiopian Airlines svolaly na dnešek schůzku s pozůstalými po obětech leteckého neštěstí. Dvě stovky z nich ale ze setkání v Addis Abebě rozhořčeně odešly. „Jsem opravdu naštvaný,“ řekl agentuře Reuters Jemenec Abdal Madžíd Šaríf, který při nedělním neštěstí přišel o švagra. „Svolali nás s příslibem informací o tělech a příčinách havárie, ale žádné informace nám nedali,“ dodal.