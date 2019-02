Na nejnovější případ z okolí Hradce Králové upozornila společnost ČEZ. „V posledních dnech jsme na našich zákaznických linkách zaznamenali zvýšený počet dotazů na osoby vydávající se po telefonu za zaměstnance naší firmy a požadující osobní schůzku doma u klientů,“ konstatovala mluvčí dodavatele Šárka Lapáčková Beránková.

Upozornila, že v některých případech po lidech dokonce požadují zaplacení doplatku. „Skuteční zaměstnanci ČEZu nevybírají žádnou hotovost, nežádají po lidech předložení dokladů,“ dodala.

Přesun nabídky

ČEZ není sám, kdo na podobné praktiky poukazuje. Podle České obchodní inspekce se jedná o ty samé lidi, kteří ještě před časem nabízeli na zájezdech důchodcům předražené hrnce.

„Konání klasických předváděcích akcí je na ústupu. Nekalé a agresivní praktiky šmejdů se však přesouvají do internetového obchodování, na sociální sítě nebo do oblasti nabídky a nákupu energií,“ konstatuje ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Na trhu se proto již nějaký čas diskutuje o legislativních změnách. Například podle Bohemia Energy by každý prodejce energií měl mít oprávnění. To by uděloval dozorový orgán na základě splnění povinných podmínek: trestní bezúhonnosti a složení zkoušky z „energetického minima“. „Toto opatření by rovněž zamezilo nekalým praktikám v oblasti osobního prodeje,“ říká obchodní ředitel společnosti Libor Holub.

Nevýhodné nabídky

Problémy ovšem nejsou pouze s podomními obchodníky. Ombudsmanka Anna Šabatová si postěžovala na telefonické prodejce a na liknavost státní správy při jejich postihu. „Obvykle jde o potravinové doplňky nebo kosmetické přípravky, kdy si lidé nejsou vědomi, že by z jejich strany došlo k uzavření smlouvy,“ říká její mluvčí Iva Hrazdílková.

Stát by podle ní při kontrole měl více analyzovat nahrávky a udílet pokuty.