Skupinou, která je ze strany šmejdů dlouhodobě nejvíce ohrožená, jsou senioři. Potvrdil to i nedávný výzkum společnosti Doro, který realizovala agentura Rondo Data.

Vyplývá z něj, že Češi za největší problém seniorů překvapivě nepovažují finance (20 procent), zdraví (25 procent) nebo to, že jsou často sami (16 procent), ale fakt, že jsou snadným terčem šmejdů, podvodníků a podobných nekalých praktik (39 procent). Mezi ty patří například podvodné emaily a spamy, které se snaží ze seniorů vylákat peníze. Dalším častým trikem podvodníků je podomní prodej nebo různé kontroly a opravy. Vyhlídnutou obětí se nechají vpustit do bytu či domu, kde jí následně okradou.

Ukázkový případ okradení seniora se stal nedávno v Ostravě. Muž zde dvakrát okradl třiaosmdesátiletou seniorku, která ho nejprve domů vpustila jako opraváře, který jí opraví světlo. Podruhé se podvodník vydával za policistu, který přišel vyšetřit předchozí krádež.

Ano po telefonu

S různými nekalými praktikami se můžete setkat během celého roku. Nejčastěji při návštěvách podomních prodejců energií v domácnostech. Ti často lidem nabízejí účast na různých „energetických aukcích“, jejichž prostřednictvím si mají vybrat toho nejvýhodnějšího dodavatele energií. Mnohdy jsou v nabízených smlouvách ukryty značné smluvní sankce a celkové nastavení smluvních vztahů je pro zákazníky nevýhodné.

Časté je také oklamávání spotřebitelů prostřednictvím telefonních nabídek různých produktů jako jsou holítka, potravinové doplňky, zázračné zdravotnické pomůcky, kapky do uší a jiné druhy zboží. Stačí, když do telefonu řeknete slůvko „ano“ a tím potvrdíte souhlas se smlouvou. Proto je třeba si uzavření smlouvy vždy dobře promyslet a nic nepodepisovat bez přečtení a rozmyslu.

„Před Vánocemi pravidelně zaznamenáváme zvýšený počet dotazů týkajících se koupě různého zboží v rámci předváděcích akcí, které se konají v super a hypermarketech. Často se jedná o úplné zbytečnosti, které lidi koupí v zápalu vánočních nákupů a pak mají problémy s odstoupením od smlouvy či s reklamací zboží. Setkáváme se též se stížnostmi na různé pochybné e-shopy. To je zřejmě dáno tím, že se lidé snaží sehnat nějaké konkrétní zboží do Štědrého dne a obrátí se tak na jakýkoliv e-shop, který dané zboží právě nabízí. Ostražitost spotřebitelů je tak mnohdy zastíněna stresem z blížících se svátků,“ vyjmenovává Gerta Mazalová ze Sdružení obrany spotřebitelů.

Častější jsou podle ní též stížnosti na různé klamání ohledně ceny zboží. Ve sdružení se ve svátečním a posvátečním období setkávají zejména s dotazy týkajícími se odstoupení od smlouvy uzavřené na internetu. Protože lidé více nakupují, častější jsou také prosby o radu s reklamací zboží a podobně.

Důvěřuj, ale prověřuj!

Prodejci chtějí využít předvánoční čas, takže jejich zvýšená snaha prodat své zboží je zcela logická. K tomu vždy patří určitá míra reklamního přehánění, lákání na různé akce a jiné marketingové „fígle“. Pokud nezacházejí za mez stanovenou zákonem, je to v pořádku. Přehánění ve smyslu reklamních zvolání o nejvýhodnější nabídce nebo nejlepším výrobku je tolerováno, ale spotřebitel nesmí být přímo klamán, zejména o vlastnostech výrobku nebo třeba jeho ceně. Všichni bychom tedy před Vánoci měli zbystřit a informace, hlavně o cenové výhodnosti, ověřovat.

Ačkoliv jde o svátky vzájemného pochopení a laskavosti, podle Gerty Mazalové by spotřebitelé měli být paradoxně více nedůvěřiví: „Právě v předvánočním čase přibývá také telefonních nabídek různého zboží nebo služeb. Proškolení pracovníci se snaží co nejvíce využít důvěřivosti lidí, zejména seniorů, které přesvědčují a přemlouvají k nákupu různých, většinou nepříliš kvalitních, ale zato zázračných produktů, které vyléčí veškeré nemoci, zbaví je potíží, ulehčí život a tak dále. Spotřebitelé by si měli v těchto případech vždy uvědomit, že podnikání je činnost za účelem tvorby zisku a nikoliv dobročinnost.“

Takže pokud vám někdo telefonicky vnucuje zboží „až pod nos“, měli byste se zamyslet nad tím, jestli takové zboží skutečně chcete, zda ho potřebujete a je-li nabízená cena opravdu tak výhodná, jak je prezentována. Vždy je lepší si nákup dobře rozmyslet a nepodlehnout nátlaku prodejce.

Kolem Vánoc jsou zkrátka lidé nejen štědřejší, ale i více důvěřiví a snadněji naletí. Podle názoru odbornice na spotřebitelské problémy vánoční nálada motivuje lidi k tomu, aby byli k sobě laskavější a mysleli nejen na sebe, ale také na své bližní.

„To je smysl Vánoc, na který bychom neměli v šílenství předvánočních nákupů zapomínat. Jsem ráda, že se podle toho mnoho lidí skutečně chová. Bohužel se najdou i takoví, kteří důvěřivosti a laskavosti zneužívají. Proto známe heslo: Důvěřuj, ale prověřuj! To platí ve všech oblastech života, tedy i v rámci spotřebitelských vztahů. Pokud chce někdo vydělávat tím, že podvádí ostatní, je to lidsky nesmírně ubohé, ale i s tím se samozřejmě potkáváme. Zejména v případě podvedených seniorů, kteří mnohdy doplácejí právě na svoji důvěřivost v lidskou dobrotu, je mi to vždy velmi líto. Obecně tedy doporučuji být raději méně důvěřivý a přesvědčit se o dobrých úmyslech druhého člověka než obráceně,“ říká Gerta Mazalová.