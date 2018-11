Smíchovské nádraží v Praze se zásadně promění. Na Knížecí vznikne nový terminál

/FOTOGALERIE/ Okolí smíchovského vlakového nádraží společně se stanicí autobusů Na Knížecí by mělo projít zásadní proměnou. Institut plánování a rozvoje (IPR) zveřejnil svou novou studii projektu nazvaného Smíchov City. Vznikne komplexní pražský dopravní Terminál Smíchov, postaveny by měly být i nové byty i kanceláře. Podívejte se na porovnání současného stavu s návrhem.

Konkrétní návrhy zatím schváleny nebyly.

Pokud se začne Smíchov City realizovat, zruší se stávající pěší lávka přes kolejiště, kterou bude nutné nahradit a posílit. Z ní bude možné sejít po eskalátorech přímo na nástupiště. Území projektu se napojí přípojkou na Městský okruh. Změní se charakter ulice Radlická i Nádražní, píše se ve studii.

Bude rovněž zapotřebí kultivovanější a kapacitnější napojení na metro.

Autobusy blíže vlakům

Naproti stávající nádražní budově přes koleje vznikne parkovací dům se záchytným kapacitním parkovištěm a terminál pro autobusy, postupně se sem přesunou ostatní linky. Výrazná proměna čeká i samotnou nádražní budovu. Architekti plánují sjednotit jednotlivé stavby a části terminálu do jednoho celku, vznikne tak Terminál Smíchov.

V prostoru Na Knížecí má vzniknout náměstí s reprezentační městskou budovou. Místo se má změnit v jasně definované náměstí s důstojným vyústěním nového pěšího bulváru. Na Knížecí by nadále měly autobusy jezdit, nebudou zde ale mít konečnou a parkoviště. Postupně by se jejich počet měl snížit na polovinu.

"Smyslem a cílem studie je tyto nezbytné jednotlivosti zachytit, definovat a zkoordinovat tak, aby se mohly realizovat samostatně, aniž by ztratily návaznosti. Snahou je, aby naopak získaly přidanou hodnotu správným zasazením do kontextu celkového dění v území," uvádějí architekti ve studii.

Projekt by se mohl začít stavět na konci letošního roku. První fáze se týká 25 tisíc metrů čtverečních, zahrnuje tři samostatné domy u autobusového nádraží Na Knížecí. Hotové mají být do dvou let.

Jedná se celkem o 216 099 metrů čtverečních pozemků, stavby by mohly být dokončené za 12 až 15 let. Bydlet zde má až 3300 lidí.