/ROZHOVOR/ Nad stavbou patnáctikilometrového úseku dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi se stahují mračna. Sdružení firem Eurovia CS, Metrostav a Swietelsky podmínečně odstoupilo od smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Kamenem úrazu je budoucí staveniště. Na otázky Deníku odpovídá šéf společnosti Eurovia CS Martin Borovka.

Firmy si stěžují, že nejde o slíbenou ornou půdu, ale že je rozorané po předchozím archeologickém průzkumu. Přípravu staveniště, která by navýšila cenu nasmlouvanou na 2,6 miliardy korun, si u nich ale zadavatel neobjednal. Původní cenová nabídka tedy podle sdružení stavebních firem již vypršela, navíc se jim krátí čas na dokončení stavby.

Proč jste se rozhodli od smlouvy odstoupit?

Staveniště je v jiném stavu, než bylo zadáno ve výběrovém řízení. Místo ornice je rozorané archeologickým průzkumem a poničené. V září loňského roku jsme ŘSD upozornili, že buď můžeme cenu za úpravu pozemků po průzkumu dopočítat do naší nabídky, nebo si je samo může nechat upravit externí firmou. ŘSD nám nebylo schopné tento pokyn dát.

ŘSD ovšem uvádí, že na ně nyní tlačíte, abyste získali více peněz…

Výběrové řízení bylo zahájeno v červenci 2016, my jsme finální nabídku podali v září roku 2017. Naše nabídka je vázaná 12 měsíců po jejím podání. To znamená, že nám ŘSD do 12 měsíců po podání nabídky mělo dát pokyn k zahájení prací, ten nám ale nedalo. My jsme si smlouvami zavázali dodávky materiálu tak, abychom je měli zajištěny na celou stavbu.

Během uplynulého roku ale zdražily vstupy, a tím i ceny stavebních prací.

Ano, kvůli přístupu ŘSD nám tyto smlouvy s dodavateli vypršely. Musíme smlouvu upravit, protože tak již nejsme schopni garantovat původní cenu.

Kdy by tento úsek dálnice v případě, že se vám podaří najít společnou řeč, mohl být dokončen?

Už teď stavba nabrala pětiměsíční zpoždění. Přesto si myslím, že pokud bychom se do 14 dnů dohodli, jsme schopni najít nějaké aktivační mechanismy, aby se stihla v původním termínu.

Jaké máte zkušenosti s obdobnými krizovými situacemi?

Tam, kde se stát dostane do krizové situace, jako tomu bylo například v těchto tý-dnech na dálnici D1, se mu samozřejmě snažíme maximálně vyjít vstříc a pomáháme situaci rychle řešit. V případě D11 jsme ale svědky liknavosti ŘSD, na kterou v konečném důsledku doplácejí soukromé subjekty a občané. Proto jsme se rozhodli přistoupit k podmínečnému odstoupení od smlouvy. Zájem danou stavbu stavět máme, ale nechceme se vydat cestou dlouhých právních sporů, na které by v konečném důsledku doplatili řidiči.

Co se stane, pokud se v příštích dvou týdnech se zadavatelem nedohodnete?

Tak smlouva skončí.