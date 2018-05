Smrk má být nadále hlavní českou dřevinou. Skandální, rozčilují se ekologové

Ministerstvo zemědělství poslalo do mezirezortního připomínkového řízení vyhlášku, která určuje druhovou skladbu lesů. Návrh se stal okamžitě terčem kritiky ekologů. Skutečnost, že smrk má být hlavní dřevinou i tam, kde nyní plošně hyne, označilo Hnutí Duha za skandální.

Ministerský návrh vyhlášky nijak nemění převažující výsadbu smrku. Ve středních polohách umožňuje dál vysazovat hlavně smrky nebo borovice, u některých pouze varuje, že pěstování smrku je zde „velmi rizikové”.

Ačkoliv například v Jeseníkách dnes podnik Lesy ČR zalesňuje smrkem méně než dřív, jinde v zemi se v podobných podmínkách smrky dál vysazují jako hlavní dřevina. „Když smrkové lesy na mnoha místech velkoplošně hynou, je skutečně nehorázné, jak ministerstvo zemědělství dál zarytě trvá na jejich dalším pěstování,“ rozčilil se Jaromír Bláha, odborník na ochranu lesů z Hnutí Duha.

Podotkl, že vědecké modely upozorňují na velké riziko rozpadu 80 procent smrkových porostů na většině území České republiky. Hnutí proto požaduje, aby rezort vyhlášku přepracoval. Podrobný komentář k novele vyhlášky je uveden na další straně.

„Namísto většího podílu našich přirozených druhů stromů ministerstvo doplňuje rizikové smrky a borovice stejně rizikovými exotickými dřevinami,“ kroutí hlavou Bláha. Jedle obrovská nebo třeba douglaska by podle představ ministerstva měly představovat takzvané meliorační a zpevňující dřeviny. Výsadba těchto nepůvodních druhů by tak byla dotovaná.

Ekologové dále požadují, aby vyhláška prodloužila takzvanou obnovní dobu lesů. To by umožnilo rozložit těžbu do delšího období a zakládat věkově rozmanité porosty, které méně podléhají kalamitám. Hnutí Duha navíc s odkazem na studii Marka Hanewinkela z univerzity ve Freiburgu varuje, že podmínky pro smrk se budou v Česku v důsledku klimackých změn rok od roku zhoršovat.