Když nedávno zemřeli čeští vojáci v Afghánistánu, zůstali po některých z nich nezaopatřené děti. Podobně na tom ovšem je i řada dalších lidí, ať už se jedná o policisty, hasiče, zedníky nebo třeba šoféry. Kromě zármutku to pro pozůstalé znamená i problém z čeho žít v budoucnu.

Pomoci mají náhrady mzdy, jež zaměstnanci a jejich rodiny dostávají od zaměstnavatelů v případě, že v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřou či skončí v invalidním důchodu. Ty se od ledna mají zvýšit.

Vyplývá to z návrhů vládních nařízení, které předložily ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo vnitra. Průměrný výdělek, od kterého se vypočítávají jejich náhrady, by podle jejich návrhů měly vzrůst o 5,2 procenta a dalších 151 korun navíc. Tedy zhruba stejně, jako je tomu u průměrných starobních penzí. „Odhad zvýšení nákladů bude u subjektů napojených na státní rozpočet činit cca 1,2 milionu korun,“ píše ministerstvo vnitra. Pro pojišťovny, které náhrady vyplácejí za soukromé firmy, to bude navýšení o 217,4 milionu korun.

Pod tlakem odborů

Oproti minulým rokům přitom nařízení přináší výrazné změny. Ještě v roce 2017 proti němu totiž odbory protestovaly.

„Navrhovaný postup úpravy náhrad trvale poškozuje poživatele náhrad, když do jejich úpravy promítá pouze zvýšení procentní výměry důchodu a zcela pomíjí zvyšování základní výměry,“ protestoval tenkrát v připomínkovém řízení Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Tentokrát se v návrhu počítá s oběma parametry, tedy i zvýšením základní výměry.

Obdobným způsobem by měly vzrůst náhrady nejenom v soukromém sektoru, ale i bývalým handicapovaným policistům a vojákům nebo jejich pozůstalým. Těch je zhruba 220. „Pokud by ke zvýšení průměrného služebního příjmu, do kterého jsou jim tyto náhrady poskytovány, nedošlo, nedošlo by u nich ani k reálnému zvýšení pobíraných částek,“ uvádí ministerstvo vnitra. U něj se to projeví dodatečnými náklady ve výši tří milionů.

Až osmdesát procent

Pro pozůstalé odpovídá náhrada části průměrného výdělku před úmrtím. Pokud zemřelý pracovník živil jednu osobu, rovná se částka polovině příjmu. U více vyživovaných je to 80 procent. U lidí po pracovním úrazu zaměstnavatel dorovnává invalidní důchod do výše jeho předchozího průměrného výdělku.

Podle údajů Českého statistického úřadu se každý rok počet pracovních úrazů s pracovní neschopností pohybuje okolo 45 tisíc, ale třeba v roce 2008 jich bylo 71 tisíc. Kvůli úrazu v zaměstnání loni zemřelo 123 lidí, před deseti lety – tedy v onom krizovém roce 2008 – jich bylo dokonce 174.