Sněmovna dala šanci návrhu zúžit EET jen na plátce DPH. Pro bylo 158 poslanců

Elektronická evidence tržeb. Některými vítaná, druhými zatracovaná. A to jak na bitevním poli obchodníků, tak i politiků. Osvobodit od EET malé podnikatele a živnostníky navrhlo na šestašedesát poslanců z různých stran. V prvním čtení dnes předloha nového zákona prošla Sněmovnou i přes nesouhlas vlády, hlasovalo pro ni 158 ze 161 přítomných.

„Dneska jsem měl speciální roli. Vystupoval jsem na plénu jako navrhovatel zákona o zmírnění pravidel EET. A mám radost, náš návrh prošel prvním čtením,“ byl spokojený první místopředseda STAN Vít Rakušan.

Dneska jsem měl speciální roli - vystupoval jsem na plénu jako navrhovatel zákona o zmírnění pravidel #EET. A mám radost, náš návrh prošel 1. čtením! Děkuji všem kolegům. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) 7. března 2018

Vláda premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) totiž s návrhem již dříve nesouhlasila. Dnes ho před poslanci znovu odmítla i ministryně financí Alena Schillerová. K ANO se přidali i komunisté.

Podle předlohy bývalé opozice, především pak hnutí STAN, by se mělo EET vztahovat pouze na osoby, jejichž obrat za předchozích dvanáct měsíců překonal hranici jednoho milionu korun. Případně se k dani registrovaly dobrovolně. Nevztahovalo by se nově na malé živnostníky nebo důchodce, kteří si přivydělávají prodejem.

„Chtít po takovýchto jedincích zakoupení elektronické pokladny je daňově zbytečné, lidsky hloupé a ve svém důsledku i protiprávní, jelikož základním právním principem je to, že právo má být rozumné,“ uvedli už před časem v návrhu na zrušení EET například pravicoví poslanci.

Podle ministryně v demisi Schillerové by se ale po přijetí návrhu vyhnulo evidenci tržeb až 60 procent podnikatelů.

Vláda totiž argumentovala tím, že obchodníci často ve snaze vyhnout se milionové hranici "podvádí" a vykazují nižší tržby. Navrhovaná výjimka, která dnes prošla do druhého čtení, by se podle vlády týkala většiny podnikatelů a EET by tak ztratila smysl a efektivitu.

Schillerová dnes ve sněmovně dále potvrdila, že ministerstvo má už připravenou novelu. Ta reaguje na verdikt Ústavního soudu. Přitom i ministerský návrh počítá s vyjmutím nejmenších podnikatelů z EET, a to podle výše příjmů v hotovosti. Schillerová také chce, aby třetí a čtvrtá vlna vešly v platnost současně.

Ústavní soud na sklonku loňského roku zastavil náběh 3. a 4. fázi, což uvítala především opozice včele s ODS a hnutím STAN. Škrty se mají týkat některých paragrafů o EET, které souvisí s bezhotovostní platebou a e-shopy. Rovněž zrušil plánovaný náběh třetí a čtvrté vlny EET.

Třetí (platit měla od března 2018) se měla týkat svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá potom vybraných řemesel a výroby. Před případným náběhem je nutné přijmout novou zákonnou úpravu.