Sněmovna omezila valorizaci penzí. Místo 1770 v červnu vzrostou o 760 korun

ČTK

Sněmovna v sobotu po dlouhých opozičních obstrukcích schválila omezení mimořádného červnového růstu důchodů. Průměrný měsíční důchod vzroste podle vládní novely o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun. Opoziční poslanci neprosadili zamítnutí předlohy ani tři stovky pozměňovacích návrhů na zvýšení valorizace. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu, v němž mají vládní strany většinu. Mohla by se dostat na středeční schůzi horní komory. Nastupující prezident Petr Pavel, jenž dostane novelu k podpisu, by měl oznámit své stanovisko v pátek.

Mimořádná schůze Sněmovny k návrhu na omezení mimořádné červnové valorizace důchodů, 28. února 2023, Praha. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). | Foto: ČTK