Rozpočtový výbor už dříve podpořil návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), který snižuje vládní rozpočtovou rezervu o 100 miliard korun a peníze přesouvá přímo do vybraných kapitol. "Prostředky ve výši 100,5 miliardy korun jsou navrženy přímo na konkrétní účely pro rozpočtové kapitoly, čímž se zajistí pokračování opatření přijatých vládou a Parlamentem v boji proti pandemii koronaviru a podpoří se zejména investice," popsala již v minulosti Babišův návrh ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Vláda již kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru musela schodek zvyšovat. Původně měl být 40 miliard, posléze ho Sněmovna zvýšila na 200 miliard a poté na 300 miliard. Nejvyšší deficit měl dosud rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Celkové příjmy rozpočtu mají nově být 1364,8 miliardy korun a celkové výdaje 1864,8 miliardy korun. Proti původně schválenému rozpočtu se příjmy snižují o 213,3 miliardy korun a výdaje se zvyšují o 247 miliard korun.

Astronomické zadlužení

Opoziční poslanci výši schodku a hrozící zadlužení kritizovali. Předseda SPD Tomio Okamura označil zadlužení za astronomické, Jan Skopeček (ODS) za astronomický označil schodek. Rozpaky nad schodkem vyjádřil i poslanec vládní ČSSD a bývalý předseda sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava. "Zvedat ruku pro obrovský deficit 500 miliard korun nebudu opravdu snadno, nebude to s lehkým srdcem," řekl.

"Navrhovaný schodek rozpočtu pokládám za správný pro tuto situaci," řekla naopak jeho stranická kolegyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Naopak Skopeček varoval, že schodek povede k enormnímu růstu zadlužení. "Prodlužením se z krize nedostaneme," dodal.

Schodek kritizoval i bývalý prezident Václav Klaus. "To, co se děje teď, je pro mě konec světa," řekl Klaus o plánovaném deficitu. Podle něj stát rozhazováním peněz nic nevyřeší. "My pouze rozvrátíme své finance. Způsobíme, že dluhy budou splácet nejen naše děti a vnuci, ale i vnuci našich vnuků. To je pro mě naprosto nepřijatelné," řekl. Podotkl přitom, že při ekonomické transformaci na počátku 90. let, kdy se HDP také propadl, hospodařilo Česko s vyrovnaným rozpočtem. Klaus tehdy působil nejprve jako ministr financí, později jako premiér.

Někteří poslanci navrhli pouze snížení výdajů. Například Mikuláš Ferjenčík (Piráti) chce snížit vládní rozpočtovou rezervu a tím i výdaje rozpočtu variantně o 11, 16 nebo 25 miliard. Poslanec SPD Jan Hrnčíř navrhuje snížení výdajů mimo jiné o 20 miliard korun tím, že sníží odvody do EU.