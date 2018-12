Poslanci dnes mají na programu jednání o rozpočtu na rok 2019. Vládní návrh počítá i přes významný růst české ekonomiky se schodkem v celkové výši 40 miliard korun. Očekává se, že rozpočet sněmovou projde, a to navzdory tvrdé kritice ze strany opozice. Předseda ODS Petr Fiala označil vládní návrh za „mdlý, nevýrazný“ a „bez ambicí“. Rozhodovat by se mělo rovněž o přesunu peněz mezi jednotlivými rezorty.

Poslanci ve Sněmovně. Vlevo Miroslav Kalousek (TOP 09) a Vojtěch Filip (KSČM) | Foto: Denik / Martin Divíšek

Zvednout ruku pro schválení plánovaného rozpočtu by měli poslanci hnutí ANO a ČSSD, tedy obou vládnoucích stran. Vládní návrh podpoří rovněž komunisté.

Rozpočet mimo jiné garantuje zvýšení starobních důchodů, a to v průměru o více než 900 korun měsíčně. Polepšit by si měli ale také například učitelé a další státní zaměstnanci. Celkové výdaje státu by v příštím roce měly činit 1505 miliard korun, příjmy dle vládního návrhu dosáhnou výše 1465 miliard. Ve srovnání s letoškem je plánovaný schodek o deset miliard nižší.

Opozičním poslancům se nicméně aktuální podoba rozpočtu rozhodně nelíbí. Jedním z jeho nehlasitějších kritiků je například šéf poslanců z hnutí TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Nemůžeme rozpočet podpořit, byl by to dobrý rozpočet jen za předpokladu, že by byl příští rok konec světa,“ nechal se slyšet bývalý ministr financí.

„Co opravdu roste, jsou platy státních zaměstnanců, neinvestiční nákupy, sociální dávky a celá řada naprosto nesmyslných opatření jako plošná sleva na dopravu, obědy zdarma bez ohledu na majetkové postavení dětí a jejich rodin,“ řekl dále Kalousek.

Oporu našel mimo jiné v řadách ODS. Podle předsedy strany Petra Fialy je „návrh státního rozpočtu mdlý, nevýrazný, bez ambicí, neobsahuje důležité priority a ještě k tomu je deficitní… Vláda nemá ambici něco udělat a nemá ani představivost, co by to mohlo být - a to se plně projevuje v rozpočtu. A proto ho ODS nemůže podpořit.“

Podle šéfa poslanců hnutí STAN Jana Farského „je to smutný pohled na nekompetenci, která je do rozpočtu ze strany vlády vložena“.

Na Twitteru pak rozpočet označil za „úplatkový“ s tím, že „vláda prostě uplácí své voliče, aby si nevšímali problémů Andreje Babiše. A čím více problémů vláda má, tím dražší každý den je. Splácet to ale budeme jednou všichni. A nejen finančně.“

Učitelé si mohou polepšit o poznání víc

Starostové nicméně doufají, že v rámci přesunu peněz mezi resorty, o kterém se bude dnes rovněž jednat, by si mohli učitelé polepšit ještě víc, než jak plánuje vláda. Poslankyně Věra Kovářová navrhla vynaložit na platy pedagogů dalších 5,3 miliardy korun.

„Došlo by k navýšení platů téměř na 130 procent průměrné mzdy – což najdeme v programovém prohlášení vlády, která říká, že navýší platy učitelů dokonce na 150 procent,“ připomněla Kovářová.

Ministryně financí Alena Schillerová mimo jiné na Twitteru uvedla, že vláda dostala celkem „102 pozměnovacích návrhů v úhrnu přesahujících částku 140 miliard korun“.

Dle svých slov je „ochotna podpořit zejména návrhy, které podporuje rozpočtový výbor“.

