Snižme důchod prominentům komunistického režimu, navrhuje ministr Jurečka

ČTK

Prominentům bývalého komunistického režimu by se mohly od roku 2024 snížit starobní penze. Klesnout by mohly o 300 korun za každý i započatý rok ve funkci či službě. Týkalo by se to asi 3000 lidí. Navrhuje to ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a další poslanci. Jurečka to řekl na tiskové konferenci. Pozměňovací návrh k důchodové novele, která upravuje možnost dřívějších penzí pro záchranáře, předložil dnes.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na jednání poslanecké sněmovny z 29. března 2022. | Foto: ČTK