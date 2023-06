Policistů a hasičů se zamýšlené snížení sumy na platy ve veřejném sektoru týkat nebude, uvedl dnes ve Sněmovně ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Nechystá ani jejich propouštění nebo rušení míst, neboť náklady na výsluhy by mohly být vyšší než případné úspory. Ministr ale nevyloučil to, že se úsporné opatření dotkne občanských zaměstnanců u policie. Premiér Petr Fiala (ODS) novinářům řekl, že jediné, co platí, je plán celkového snížení výdajů na platy ve veřejné sféře o dvě procenta.

Hasiči - Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Fanta

„Žádná tabulková místa hasičů a policistů se rušit nebudou. Nikdo jim na tarify sahat nebude, platový objem neklesne,“ prohlásil Rakušan. Uvedl to v reakci na dotaz poslankyně SPD Karly Maříkové, zda se s ohledem na připravovaná úsporná opatření chystá snižovaní stavu policistů. U občanských zaměstnanců policie je možné, že bude muset dojít k částečnému snížení stavů, připustil Rakušan.

Ministerstvo financí předložilo na konci května první návrh státního rozpočtu, v němž navrhlo snížení sumy na platy ve veřejném sektoru o čtyři procenta s poklesem platových tarifů o pět procent. O pět procent by pak spolu s tím klesl i příspěvek na výkon státní správy. Odbory to kritizovaly jako nepřijatelné a pohrozily protesty.

Snížit počty policistů a ušetřit miliardy? Návrh NERV vzbudil obavy o bezpečnost

Podle premiéra nejde o konečné politické rozhodnutí vlády, pouze o úřednický návrh. „Jediné, co platí ze strany vlády, je to, co jsme schválili v rámci ozdravného balíčku. A to je, že jsme schválili snížení objemu finančních prostředků v celém státě o dvě procenta. To vůbec neznamená, že se to bude týkat každého útvaru, úřadu, každé státní instituce. O všem ostatním by bylo zatím zbytečné spekulovat,“ odpověděl na dotaz novinářů ohledně krácení platů v bezpečnostních sborech Fiala.

Ministerstvo vnitra by mělo v příštím roce podle první verze rozpočtu, kterou má ČTK k dispozici, hospodařit s rozpočtem 91,4 miliardy korun. Oproti letošnímu plánovanému rozpočtu je to o 8,2 miliardy méně. V roce 2022 měl úřad na výdaje 93,4 miliardy korun. Na platy policistů, hasičů a dalších státních zaměstnanců je v rozpočtu ministerstva na příští rok vyčleněno zhruba 38,8 miliardy korun. Proti letošnímu roku jde o mírný nárůst. Návrh do budoucna počítá s dalším růstem, v příštích dvou letech by mělo na platy jít z rozpočtu vnitra více než 40 miliard korun.