Téměř devadesát tisíc rodin, tedy o čtvrtinu více než nyní, bude mít nárok na sociální a dostupné bydlení, které by jim měly poskytovat města a obce. Důvodem je změna ve výpočtu lidí s nárokem na pomoc, kterou poslalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) do připomínkového řízení.

V současnosti mohou o sociální byt požádat, pokud jím obec disponuje, domácnosti, jejichž příjmy po odečtení nákladů na bydlení nepřesahují 1,6násobek životního minima. To je u jednotlivce 5456 korun měsičně.

Podle novely nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na tyto účely by se příjmy rodin podle počtu lidí v domácnosti měly pohybovat mezi 0,6násobkem až 1,2násobkem hrubé mzdy. Tedy mezi 20,5 tisíce až téměř 41 tisíci korun.

Trpící samoživitelky

Důvodem pro změnu je podle ministerstva to, že se dlouhou dobu nezvyšovalo životní minimum. „Začalo docházet k poměrně výraznému zúžení cílové skupiny, přičemž negativní dopady byly především u seniorů a matek samoživitelek,“ konstatuje MMR.

„Současný návrh vnímáme jako krok správným směrem,“ uvedla k tomu mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kristýna Křupková. „Aktuálně se SFRB jednáme o dalších úpravách, aby byl program otevřenější a obce jej častěji využívaly,“ dodala.

Vstřícné jsou i neziskové organizace. „Ztráta bydlení hrozí i těm, jejichž příjmy jsou nízké. Patří mezi ně nejen lidé ve hmotné nouzi, ale také chudí pracující, senioři, neúplné rodiny,“ říká Martin Šimáček z Institutu pro sociální inkluzi.

Změňte výzvy

„Samozřejmě by bylo z hlediska sociálně slabých lepší, kdyby se průběžně zvyšovalo životní minimum,“ říká Vít Lesák z Platformy pro sociální bydlení. To je ovšem vzhledem k rozložení sil v současné vládní koalici nemožné, proti je hnutí ANO.

Z důvodové zprávy k novele vyplývají i další důležité věci. Totiž to, že se obce příliš do výstavby sociálního bydlení nehrnou. Fond rozvoje bydlení pro to má letos k dispozici 1,1 miliardy korun, z toho 650 milionů na dotace a zbytek na úvěry. „Předpokládá se, že nebude vyčerpáno cca 900 milionů,“ konstatuje se ve zprávě.

Podle Šimáčka je to dáno mimo jiné tím, že program není moc vhodný pro velká města. „V poslední dotační výzvě chyběla možnost vykupování bytů, která je klíčová pro chudší regiony s nízkými cenami nemovitostí,“ dodává k tomu Vít Lesák.