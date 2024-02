Příspěvky v novém: Čtyři dávky se od roku 2025 sloučí do jedné, oznámil Jurečka

ČTK

Ministerstvo práce chystá spojení čtyř sociálních dávek do jedné. Sloučit by se měly příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Podávat by se měla jedna žádost. Kvůli nároku na pomoc od státu by se měl vedle příjmu žadatelů víc posuzovat i jejich majetek. Podmínkou pro získání peněz má být práce či její hledání. Změny by měly podle plánu začít platit příští rok.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka | Foto: Profimedia