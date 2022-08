Podle návrhu by by se místo 77 stávajících okresních poboček vzniklo pět oblastních, přičemž nynější pracoviště by měla být zachována. „Jedná se jen o organizační změnu. Nemělo by dojít ke zhoršení poskytovaných služeb,“ míní například manažer pro legislativu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Petr Maule. Právě podnikatelé bývají se správou sociálního zabezpečení v častém kontaktu.

Češi musí v noci na pohotovost i desítky kilometrů. Ministerstvo slibuje změnu

Stejně tak důchodci. „Pro nás jde zejména o posudkové lékaře. Jestli jich naberou víc, tak to bude jedině dobře,“ komentovala návrh předsedkyně Rady seniorů České republiky Lenka Desatová. Nový zákon by totiž měl umožnit úřadům pružněji reagovat a posílit některé ze služeb tam, kde o ně bude větší zájem.

Úspory v personální oblasti

Ministerstvo považuje za hlavní cíl navrhovaného zákona zjednodušit systém poskytovaných služeb a také ušetřit peníze. „Jedná se především o úspory v personální oblasti, a to v krátkém období optimalizací organizační struktury a s tím spojené především snížení počtu pozic vedoucích zaměstnanců v provozních agendách,“ tvrdí navrhovatelé zákona. Kolik by se mělo ušetřit, však neuvádějí.

Podle představ ministerstva by zákon měl začít platit už od ledna příštího roku.