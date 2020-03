Magazín Forbes ho zařadil se sedmi miliardami majetku na 32. příčku žebříčku nejbohatších Čechů a zároveň zveřejnil informace, že důvodem jeho předčasného odchodu údajně byly nedobré vyhlídky uhelného byznysu, které se jeho firmy, jejíž ziskovost jde rychle dolů, dotýkaly a také jeho zdravotní obtíže.

"Naše firma i celý region v jeho osobě ztrácí obrovského patriota, který žil pro tento kraj i tuto společnost. Byl jedním z hlavních iniciátorů podpory regionu, významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska i celého kraje," uvedla firma na svých stránkách a vyslovila soustrast rodině.

V obci Dolní Rychnov, kde se František Štěpánek zdržoval, nechtěli jeho smrt komentovat. "Stalo se to prý dnes," bylo jediné co z místních řekli. "Hrozné, více to komentovat nechci," říká starostka obce Anna Klímová.

Velký patriot

František Štěpánek se narodil v roce 1953 v Sokolově. Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě od roku 1979 působil v provozech Sokolovské uhelné, kterými prošel doslova od nejnižších až po nejvyšší pozice.

"Odešel skvělý člověk. Byl to velký patriot. Zůstane po něm prázdné místo," řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Štěpánek sice v posledních letech už osobně těžařskou firmu formálně neřídil a byl jen předsedou dozorčí rady, zůstával nicméně faktickou hlavou společnosti, která zaměstnává okolo 3000 lidí a další tisíce lidí je na ni navázaných. SUAS je přitom na prahu významných změn. Zvyšující se cena emisních povolenek a tlak na útlum využívání fosilních paliv vedl vedení k firmy k oznámení začátku útlumu. Během letošního a příštího roku by firmu mělo opustit až na 1000 lidí.

Společnosti Sokolovská uhelná klesl podle výroční zprávy v roce 2018 zisk na 252 milionů korun po zdanění. V roce 2017 uhelná společnost vykázala zisk 526 milionů korun. Tržby firmy loni přitom stouply ze 6,16 miliardy Kč v roce 2017 na 6,57 miliardy korun.

Okolnosti úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností regionu nejsou úplně jasné, policie na dotaz ČTK uvedla, že prověřuje úmrtí 66letého muže, jméno ale nesdělila. "Prověřujeme úmrtí 66letého muže, ke kterému mělo dojít dne 12. března v dopoledních hodinách v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Vzhledem k okolnostem případu nemůžeme poskytovat žádné další bližší informace," uvedl na dotaz ČTK krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.