Na plochých střechách výrobních hal lounského Aisanu je v plném proudu instalace fotovoltaických panelů. Solární elektrárna, kterou plánuje tento výrobce komponentů do aut spustit na přelomu léta a podzimu letošního roku, se zařadí mezi největší v Česku umístěné na střechách budov.

Elektřinu v Aisanu bude vyrábět 3500 panelů s celkovým instalovaným výkonem 1,6 MWp. „V současné době probíhá instalace panelů na jedné naší hale, na té druhé by se mělo začít v červnu. Jejich připojení do rozvodné sítě a zahájení zkušebního provozu máme v plánu v srpnu a září,“ popsal generální ředitel společnosti Aisan Industry Czech Miloš Kubelík.

Důvod, proč se firma k instalaci solárních panelů na svých střechách rozhodla, je jasný – úspora nákladů za elektrickou energii. „Naše vlastní fotovoltaika by nám měla uspořit dvacet procent nákladů za elektřinu. To je při aktuálních cenách elektřiny přibližně šest milionů korun za rok,“ přiblížil generální ředitel.

V lounském Aisanu projekt připravovali několik let. Pokud by se ho povedlo spustit dřív, při loňských cenách elektřiny, kterou firma nakupuje na spotových trzích, by byla úspora ještě vyšší. „Bohužel realizaci jsme zahájili až teď, za zdržením stály okolnosti, které jsme nemohli sami ovlivnit,“ sdělil Miloš Kubelík.

I tak se společnosti investice do fotovoltaiky poměrně rychle vrátí. Celkové náklady jsou vyčíslené na 42 milionů korun, společnost získala z Národního plánu obnovy dotaci 11,5 milionu. „Po odečtení dotace a při aktuálních cenách za elektřinu je návratnost investice přibližně pět let,“ řekl manažer správy budov lounského Aisanu Michal Morávek. „Když nebudeme vyrábět, například při celozávodní dovolené, které míváme v srpnu, bude naše fotovoltaika dodávat elektřinu do distribuční sítě,“ doplnil Miloš Kubelík.

Fotovoltaické panely z bezpečnostních důvodů nepokryjí celou plochu střech Aisanu, položí se na přibližně jedné třetině. Instalací solární elektrárny dojde k úspoře 751 tun oxidu uhličitého ročně.

Lounský Aisan je se 610 zaměstnanci jednou z největších továren v regionu. Vyrábí škrtící klapky do motorů, palivová čerpadla a další součástky aut.