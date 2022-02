Místní jsou ze znovuobnovení průzkumu překvapeni. „Byl jsem vyděšený, že pokračují,“ poznamenal člen jabloneckého osadního výboru Vrkoslavice a Dolina Václav Vít. Bydlí v ulici Dobrá Voda, od jeho domu je naleziště jen pár set metrů.

Vrtné soupravy se tu totiž objevily už na počátku roku. „Vrtaly přímo v cestách, a to i na stezce mikroregionem Císařský kámen,“ poznamenal další z obyvatel nedalekých domů na Dobré Vodě. Ty paradoxně patří do Jablonce, průzkum probíhal jen asi čtyři sta metrů od nich směrem k Rádlu a silnici I/65.

Na cihly se čeká i pět měsíců. Stavebniny kupujte s předstihem, radí obchodníci

Průzkum stráně bude ještě nějaký čas trvat. „Poté proběhne rekultivace tak, abychom vrátili místo do původního stavu,“ sdělil Petr Dušek, mluvčí společnosti Český štěrkopísek, která sondáž provádí.Průzkum probíhá v místech pozemků Lesů ČR. Ty k průzkumu daly souhlas po souhlasných vyjádřeních dalších orgánů, mimo jiné Libereckého kraje.

Lesy ČR posoudily možné provedení vrtů, neshledaly překážky a uzavřely pachtovní smlouvu. Pachtýř je podle ní mimo jiné povinen užívat a požívat pozemky coby předmět pachtu v souladu s účinnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné moci.

Pokud průzkumy těžební společnosti prokážou, že naleziště stavebního kamene je ekonomicky využitelné, začne velké kolo schvalování po dotčených orgánech. „Průzkum je prvním krokem k ověření bohatosti ložiska, neznamená to, že orgány i po ověření dají projektu zelenou. Postupujeme podle map ložisek zpracovávaných v 70. a 80. letech minulého století. Musíme hledat nová nevytěžená ložiska, protože stavební kámen v České republice dochází, vždyť poslední kamenolomy byly v Česku otevřeny před rokem 1989,“ popsal Dušek.

Majitel pozemku je výhledově ochoten těžbu posvětit. „Bude-li na základě výsledků ložiskového průzkumu určeno chráněné ložiskové území a rozhodne-li báňský úřad a další orgány o povolení těžby nerostných surovin, Lesy ČR těžbu nerostů umožní,“ sdělila mluvčí státního podniku Eva Jouklová.Lidé žijící v okolí kopce se obávají, že by případná těžba mohla znamenat výrazné ohrožení podzemních vod, zrušení cyklostezky a zrušení významu lávky, po níž cyklostezka pokračuje přes silnici I/65 na Rádlo a dále.

Ceny energií letí vzhůru. Stát má nástroje, jak to zarazit, tvrdí experti

Společnost České štěrkopísky se sídlem v Praze ale údajně neoslovila s projektem sondáží samosprávy v okolí. Nejen Rádlo, ale ani Jablonec nad Nisou a Rychnov u Jablonce n. N., jehož hranice katastru jsou také nedaleko kopce Hradešín. „Nenašli jsme, že by nám to někdo poslal, nepřišlo to do datové schránky, to máme ověřené, a o žádném dopise nevíme,“ poznamenal starosta obce Rádlo Miroslav Šikola.

Společnost České štěrkopísky nicméně tvrdí, že obec obeslala. „Obci Rádlo jsme naprosto standardně oznámili účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací. Můžeme to doložit poštovním dokladem,“ oponoval mluvčí společnosti Petr Dušek.

Nad problémem se v pondělí večer sešli starostové dotčených obcí, tedy Rádla, Jablonce nad Nisou a nedalekého Rychnova u Jablonce. Chtějí postupovat společně a deklarovat odmítavý postoj k případné těžbě.