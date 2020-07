Firma Epic Game byla založena v roce 1991 a mezi její investory se řadí také čínská internetová firma Tencent Holdings. Sony doufá, že aliance s Epic rozšíří jejich spolupráci z herního softwaru i do filmu, hudby a dalších sektorů.

Epic vlastní také Unreal Engine, takzvaný herní engine, který se široce využívá pro vývoj her. Kromě vývojářů her ho používá také Netflix pro svůj nový seriál The Mandalorian.

Internetovou videohru Fortnite je možné hrát na různých platformách, včetně počítačů, chytrých telefonů a herních konzolí. Očekává se, že software Epic Games bude kompatibilní s příští generací herní konzole Sony PlayStation 5, která by měla být uvedena na trh ještě letos.

Fortnite se v posledních několika letech zařadila mezi nejoblíbenější hry. V dubnu měla více než 350 milionů hráčů a v poslední době mimo jiné těžila i z toho, že lidé zůstali kvůli koronavirové pandemii doma. Karanténa také podpořila další produkt firmy - Houseparty, který umožňuje lidem chatovat přes video a hrát hry s přáteli. V břenu a dubnu se přihlásilo k používání aplikace 50 milionů uživatelů, upozornila agentura Bloomberg.