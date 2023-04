Už letos řidiči pojedou po některých částech nové D4 v jižních Čechách. Povedou po ní objížďky při bourání částí staré silnice. Unikátní dopravní tepna bude u nás první, jejíž provoz si vezme na starost soukromník.

Stavba dálnice D4. | Foto: Deník/Petr Brůha

Bagry, buldozery, tahače odvážející zeminu, nové mostní konstrukce. Od začátku jara je na budoucí trase dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem stavebně čilo. Denně je zde nasazeno více než sto kusů těžké techniky, stejně tak i dělníků. Z dvaatřicet kilometrů dlouhého úseku zatím dělníci postavili necelou polovinu.

Ačkoliv dálnice by měla být otevřená na podzim příštího roku, šoféři ji okusí mnohem dříve. „Již v letošním roce se řidiči projedou po některých dokončených úsecích dálnice D4, na něž převedeme provoz v rámci organizace dopravy. S jarem jsme totiž odstartovali některé nezbytné uzavírky,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Via Salis, která má stavbu dálnice pod taktovkou, Christian Biegert.

Dálnice D1? Bez omezení to nebude ani letos. Řidiče čekají kolony u Prahy i Brna

Nejedná se přitom o lecjakou stavbu. Zatímco všech necelých čtrnáct set kilometrů dálnic v Česku patří státu, dostavěnou část dálnice D4 spolu s dalšími již existujícími 16 kilometry a silnicí I/20 bude zhruba čtvrtstoletí provozovat konsorcium DIVia tvořené firmami Vinci a Meridiam, které uspělo v soutěži s nabídkou 16,6 miliardy korun.

Stát začne soukromému investorovi dálnici splácet po dokončené výstavbě. Až uplyne sjednaná doba, autostrádu převezme.

Stavba dálnice D4 na Písecku v roce 2022:

Pečlivá kontrola stavu dálnice

Představitelé ministerstva dopravy už dříve uvedli, že v případě snížení kvality dálnice bude koncesionáře pokutovat srážkami z měsíčních splátek. V praxi to znamená, že pokud například dojde k omezení jízdních pruhů či opravy vozovky kvůli výmolům, bude konsorcium nejen platit rekonstrukci, ale také se mu po dobu rekonstrukce sníží měsíční poplatky od státu.

Kvůli výstavbě nových úseků museli stavaři zbourat některé mosty či silnice. Některé nové objízdné trasy povedou už právě po nové dálnici.

Do fáze dokončené hrubé stavby má letos postoupit i přes 400 metrů dlouhé přemostění na pilířích u Nerestic Písecku. Takzvaná estakáda postupně překlene silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky Skalice a regionální železniční trať. Navíc se most staví ne zcela běžnou metodou. Zatímco běžně je dálniční most tvořen dvěma samostatnými mosty pro každý směr dálnice, v tomto případě tomu tak nebude. Bude jeden most pro oba směry dálnice. Celkové náklady se vyšplhají na téměř 2,8 miliard korun.

Tišší jízda na soukromé dálnici

Stavbaři navíc slibují, že řidiči poznají při přejezdu ze státní na soukromou dálnice rozdíl v komfortu. Jízda by měla být tišší a i rovnější. Použit totiž bude asfalt s mnohem lepšími technologickými vlastnostmi, který se zatím v Česku příliš nevyužívá. Navíc provoz na dálnici bude pod drobnohledem automatického operačního systému a data z něj zamíří do speciálního nově vzniklého velína. I na soukromé dálnici ale samozřejmě budu platit klasické dálniční kupony.

Kdy dostaví D35 z Olomouce do Hradce? Tady je aktuální mapa s termíny

Nestaví se ovšem pouze dvaatřicet kilometrů jihočeské D4. Rozestavěno je v Česku bezmála 160 kilometrů nových dálnic. Ve výběrovém řízení je pak dalších 85 kilometrů. Jde například o D6 u Krupé, D49 mezi Hulínem a Fryštákem, D3 v úseku Úsilné – Kaplice nádraží či část D55 z Babic do Bzence. Řidičům se letos nové úseky otevřou i na D48 a D7. Ze silnic I. třídy to bude třeba obchvat Karviné, úsek I/36 Časy-Holice, obchvat Doudleb nad Orlicí, Mošnova, Bludova či Jaroměře a I/27 v úseku Šlovice – Přeštice.

Dálnice D4 vzniká jako PPP projekt, tedy propojení soukromého a veřejného sektoru. V budoucnu by stejně mohly být placeny i jiné stavby. „Stavba D4 je vnímána od začátku jako referenční projekt pro rozhodování o dalším využití PPP modelu při jiných stavbách, například dálničních nebo železničních,“ poznamenal ministr dopravy Martin Kupka.

PPP projekt na D4:



Projekt PPP D4 řídí sdružení Via Salis francouzských firem VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam. Zhotovitelem stavby je na základě smlouvy s Via Salis společnost DIVia stavební, člen skupiny Eurovia CS. Sdružení bude následně 24 let nově postavený úsek spolu s původními 16 kilometry dálnice D4 provozovat a dálnici udržovat. Pokud dojde ke snížení kvality dálnice, tedy provoz bude omezen snížením počtu jízdních pruhů, pak stát může koncesionáře pokutovat srážkami z měsíčních splátek. První splátku pošle stát až ve chvíli zprovoznění dálnice. Splátkový kalendář má skončit v roce 2048.