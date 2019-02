„Propagace značky Klasa českému spotřebiteli, ale ani českým výrobcům potravin, nepřinesla žádnou z původně avizovaných výhod. Držiteli tohoto označení nejsou ani výrobci nejkvalitnějších potravin, neboť podmínky pro její udílení tvoří víceméně jen nutnost dodržovat předpisy platné pro výrobu potravin, a z výše uvedených údajů je patrné, že mnohdy ani to ne. Držiteli tohoto ocenění ale nejsou ani potraviny vyrobené pouze ze surovin od českých sedláků,“ upozornil předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

V konkurenci plejády dalších značek kvality či původu se navíc spotřebitel ani nedozví, jaké výhody mu může nákup potravin pod značkou Klasa přinést, a ve větší míře je tak nakupuje pouze tehdy, když má možnost vyhrát v doprovodné soutěži například automobil. Nekupuje je tak kvůli značce samotné, ale kvůli zcela nepotravinářské výhře. Jediným výsledkem pak je tedy to, že má část spotřebitelů o existenci Klasy nějaké povědomí. Prodej českých potravin, a to nejen uvedené značky, se přitom ale stále snižuje.

Ilustrativním příkladem jsou aktuálně zveřejněná data o výsledku agrárního zahraničního obchodu za loňský rok, který skončil historicky rekordním schodkem v neprospěch Česka ve výši přes 40 miliard korun. To je nejlepším důkazem, že se zemědělská, potravinářská i marketingová politika v naší zemi musí radikálně změnit.

Chybné nastavení projektu

Podle asociace je projekt Klasy od samého začátku chybně nastavený a nefunkční. Tvrdí, že byl vytvořen především jako podpora marketingu pro výrobky průmyslových výrobců, ale ve výsledku nepomáhá ani jim. Uvádí příklad selských nebo farmářských potravin, které v projektu Klasa oceňovány nejsou, ačkoli by si právě takové výrobky, když už mají být „Klasa“, uvedené označení zasloužily.

Projekt má podle asociace i chybně nastavenou komunikaci. Dokládá to údaji z přehledu realizovaných aktivit na podporu značky v letech 2017 - 2008, které získala od ministerstva zemědělství. Mediální agentury utrácejí drtivou většinu peněz daňových poplatníků za inzerci v médiích, často nelogicky v těch určených pro odbornou potravinářskou, nikoliv laickou veřejnost, a také ve výzkumech veřejného mínění, jimiž se snaží oprávněnost použití finančních prostředků ospravedlnit.

„Současný vývoj naší i světové ekonomiky navíc signalizuje zpomalování hospodářského růstu, a tedy potřebu skončit s nesmyslným rozhazováním peněz, jehož jsme byli a jsme v posledních letech svědky. Jednou z možností, jak alespoň část peněz ušetřit, je marketingovou podporu Klasa výrazně přehodnotit, nebo ji ukončit,“ uvedla ASZ ČR v tiskové zprávě.

„Pokud chce ministerstvo zemědělství zvýšit podíl prodávaných českých potravin, je podstatně lepším řešením cíleně omezovat neúměrnou byrokracii, které musí podnikatelé v České republice, zejména pak drobní a střední zemědělci a výrobci potravin, čelit. Vyšlo by to levněji a výsledný efekt by byl nesrovnatelně větší, stejně jako pozitivní dopad na spotřebitele, “ uzavřel tajemník ASZ ČR Jaroslav Šebek.