Součástí návrhů vládního úsporného balíčku je pokrácení dotací pro zemědělce. Obavy z toho mají zejména chovatelé prasat. V loňském roce prodělali skoro miliardu korun, ztrátu se podařilo umazat díky podporám. Jejich krácení by podle nich dopadlo na konkurenceschopnost i pohodlí zvířat v chovech.

Součástí návrhů vládního úsporného balíčku je pokrácení dotací pro zemědělce. Obavy z toho mají zejména chovatelé prasat | Foto: Shutterstock

Nízkým výkupním cenám loni čelili chovatelé vepřů. Náklady na produkci kilogramu jatečného prasete se pohybovaly pod 42 korunami, výkupní cena byla jen 33,48 koruny. Ztráta se tak vyšplhala skoro miliardu korun, stejně jako v roce 2021. Škrty dotací by proto podle zemědělců mohly mít fatální dopad.

Podle mluvčí Agrání komory České republiky Barbory Pánkové se sektoru bez udržení podpor nepodaří vyrovnat se se ztrátami z posledních let a zvrátit nepříznivý vývoj v potravinové bezpečnosti země. „Spotřebitelé by tak byli nuceni nakupovat stále více masa z dovozu a dopady na bilanci zahraničního obchodu, zaměstnanost na venkově a i na uhlíkovou bilanci by se dál zhoršovaly,“ varovala.

Madeta, Agrofert i Hamé. Dotace pro ně zřejmě kvůli vládním škrtům skončí

Stavy tuzemského vepřového v posledních letech klesají a loni tomu nebylo jinak. „Roční produkce byla o 3,9 procenta nižší než v předcházejícím roce. Porážky prasat z výkrmu klesly o 4,7 procenta. Během roku byl zaznamenán největší meziroční úbytek, minus 7,5 procenta,“ uvedl Český statistický úřad. Česká republika je nyní závislá na dovozu vepřového ze zahraničí více než z poloviny.

Chov prasat. Ilustrační snímekZdroj: Shutterstock

Kromě konkurenceschopnosti by omezení dotací podle Svazu chovatelů prasat ovlivnilo i takzvaný welfare.

„Dotační programy napomáhají zlepšování pohody zvířat, a přitom zároveň udržují ceny potravin na únosné úrovni. Hradí jen zvýšené náklady spojené s nadstandardním zlepšujícími opatřeními. Například likvidací much, ochlazováním v letních měsících a mnoha dalšími. Všechny podpory jsou zaměřeny na zlepšování zdravotního stavu a životních podmínek. Jejich snižování by tak mělo vedle negativního vlivu na spotřebitele také nepříznivý dopad na samotná zvířata,“ vyjmenoval předseda svazu Josef Lukay.

Malí zemědělci problém nevidí

V ohlášeném krácení dotací naopak nevidí větší problém Asociace soukromých zemědělců, která sdružuje malé zemědělce. Podle ní dosud část dotací mířila jen k velkopodnikům a nastavení dotačního stropu je rozumný krok. „Je čím dál více evidentní, že jsme státem, jenž dotuje velkovýrobu v rozsahu, který nepotřebuje a už na něj ani nemá peníze,“ shrnula Asociace současný stav.

Stát dá miliardy na pohodlí dobytka. Vyhozené peníze, tvrdí ochránci zvířat

Představitelé ministerstva zemědělství považují opatření zaměřená na oblast pohody zvířat (zpravidla označována anglický výrazem welfare) za klíčová. Byť přesná podoba škrtů zatím není známá, vyloučit krácení peněz na welfare ale nelze. Už letos se částka snížila o padesát procent.

Ministerstvo ale odmítá, že by státní podpora mířila jen tímto směrem, krátit bude i jinde. „V rámci balíčku počítá zemědělský resort s úsporou přes 10 miliard korun. Omezeny budou především neinvestiční dotace, zrušen bude dotační program Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu,“ doplnil můvčí úřadu Vojtěch Bílý.