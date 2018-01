Soutěž na mýtný systém je pod palbou podnikatelů i krajů

Zatímco ministerstvo dopravy je odhodláno dotáhnout soutěž na nového provozovatele mýtného systému do konce, podnikatelské svazy a samosprávy žádají jeho zrušení. Nesouhlasí především s rozšířením zpoplatněné sítě o 900 kilometrů silnic první třídy.

Příkop měla minulý týden zasypat první schůzka pracovní skupiny, na které se sešli zástupci ministerstva, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, sdružení dopravců Česmad Bohemia a Asociace krajů.

Rozešli se ale ve zlém a už se nejspíš nesejdou. „Toto rozšíření není možné jednoduše škrtnout. Byla by to taková změna podmínek, že by to fakticky vedlo ke zrušení tendru,“ řekl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold. A zrušení soutěže by podle něj znamenalo konec nadějím, že se podaří dokončit výběr provozovatele mýtného systému včas, aby mohl začít fungovat od roku 2020.

Jenže podnikatelé a sdružení trvají na svém. „Museli jsme se rozejít v momentě, kdy zástupci ministerstva řekli, že neumí vyjmout ze zpoplatnění oněch 900 kilometrů,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Podle něj takové zpoplatnění zatíží nejen podnikatele, ale i spotřebitele. Hanák je přesvědčen, že běžící tendr lze zrušit a včas dokončit nový.

Politické rozhodnutí

Paradoxní je, že nad rozšířením zpoplatnění o stovky kilometrů nejásá ani ministerstvo, úředníci dokonce byli proti tomu.

Podle Neřolda šlo o politické rozhodnutí vlády Bohuslava Sobotky. K nápadu se dnes nikdo nehlásí, nejspíš ale vzešel z dílny tehdy koaliční sociální demokracie. Hanák po schůzce na ministerstvu zaslal dopis i pre᠆miérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO); žádá v něm zrušení tendru. Podle serveru Lidovky.cz ale Babiš odmítl zasahovat do běžící soutěže.

Poničení silnic?

Samospráva pod vedením předsedkyně Asociace krajů Jany Vildumetzové (ANO) zase vyjadřuje obavy z objíždění zpoplatněných úseků a devastace krajských silnic.

Ministerstvo vypsalo zadávací řízení na dodavatele a provozovatele mýtného systému loni v červnu. Předpokládaná cena zakázky je téměř 29 miliard bez DPH za dodávku a desetiletý provoz.

Vedle stávajícího provozovatele, firmy Kapsch, bojují o mýtné miliardy i německá T-Systems International, která je součástí telekomunikační společnosti Deutsche Telekom, maďarský výběrčí mýta National Toll Payment Services, který nabídku podal s partnerskou i-Cell Mobilsoft a tuzemským výrobcem dopravních systémů Eltodo, a konečně slovenský SkyToll, který do tendru jde spolu se společnosti CzechToll ze skupiny PPF. Uzávěrka cenových nabídek je v březnu.

Věc ale řeší na popud Kapsche i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který předběžně zakázal uzavřít smlouvu s vítězem.

Zpoplatněné silniceRozsah zpoplatnění mýtem se oproti dnešku rozšíří od roku 2020 o 900 kilometrů silnic 1. třídy. Celkem by tedy nový provozovatel měl vybírat poplatky na 1347 kilometrech dálnic a 1141 kilometrech silnic 1. třídy.