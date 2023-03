Evropská komise navrhuje novou emisní normu Euro 7, která se zjednodušeně označuje také jako norma na zákaz spalovacích motorů. Platit by měla už od roku 2025 a po celé Evropské unii panují obavy, že se jedná o příliš revoluční změnu, která bude mít tvrdé dopady na ceny automobilů i zaměstnanost v automobilovém průmyslu. Premiér Petr Fiala, který je aktuálně právě v Bruselu, ale věří, že se norma ještě upraví.

Premiér Petr Fiala v debatě Deníku vysvětlil, jaké má výhrady k emisní normě Euro7. | Video: Deník

Pro Česko je aktuálně zákaz spalovacích motorů nepřípustný. „Ta současná podoba není skutečně pro Česko přijatelná, není to něco, co bychom si mysleli, že má být tím výsledkem,“ zhodnotil Petr Fiala v živé debatě Deníku. „Pokud by byla přijata norma v navrhované podobě, dojde k výraznému omezení nabídky dostupných, cenově přijatelných vozidel. Některá vozidla by se musela přestat vyrábět úplně,“ vysvětlil.

Norma ale mimo jiné zahrnuje i nároky na životnost baterií, emise z otěru brzd a pneumatik. Také zpřísňuje nároky na elektromobily, což vytváří jen další překážku v kýženém přechodu k elektromobilitě. „Cena elektromobilů by se tak mohla zbytečně zvyšovat,“ usoudil premiér Petr Fiala.

U spalovacích motorů si neřežme větev pod zadkem, řekl prezident Petr Pavel

Problém vidí i s datem účinnosti, norma by měla začít platit už za dva roky, podle Fialy by to mělo být minimálně až za čtyři.

Omezení podle normy Euro 7 mají platit pro nová osobní auta od července 2025, od července 2027 budou normy splňovat i třeba dodávky, nákladní auta či autobusy.

V automobilovém průmyslu hrozí nezaměstnanost

Ozývají se také hlasy, že pokud by norma začala skutečně v roce 2025 platit, bude to mít vážné dopady na zaměstnanost v automobilovém průmyslu, kde by se kvůli omezování výroby začalo masivně propouštět. Podle vyjádření člena představenstva Škody Auto Martina Jahna by to znamenalo okamžité propuštění tří tisíc zaměstnanců v Česku, v rámci Evropské unie se hovoří o statisících.

Na záznam celé debaty s Petrem Fialou se podívejte zde:

Zdroj: Deník

V rámci EU se proto podle premiéra vede debata a tvoří širší koalice, která má vůči normě výhrady a která usiluje o to, aby se norma změnila. Mimo Česka je to i Francie, Španělsko, Polsko, Itálie, Německo nebo Slovensko. „Je tu velká šance, že dospějeme k úpravě normy, aby nepřinášela negativa, o kterých mluvím,“ věří premiér.

V minulých dnech se proti současnému návrhu normy vyslovil i prezident Petr Pavel. „Bude-li tempo omezování či rušení spalovacích motorů příliš rychlé, může se nám stát, že si uřízneme větev pod vlastním zadkem,“ řekl v debatě Deníku.

Česká vláda odmítá povinné zateplení domů

Petr Fiala se vyjádřil také k návrhu Evropského parlamentu, aby byly od roku 2028 všechny budovy bezemisní nebo energeticky úsporné. A to včetně těch starých, už postavených. Pro obyvatele by to znamenalo v krátkém čase udělat stavební úpravy i za stovky tisíc korun.

Zateplení budov: Úspora, nebo zbytečná rána pro domácnosti? Poslanci reagují

Podle premiéra šlo původně o dobrou myšlenku, dokud se debatovalo o zpřísnění pravidel pro nové budovy. Plán Evropského parlamentu označil za velmi ambiciózní a pro Česko nepřijatelný. „Tento návrh je potřeba podrobit racionální diskuzi a vrátit se k původní myšlence, která smysl dává,“ doplnil Petr Fiala. Podle něj dojde ještě k dalšímu vyjednávání, o němž věří, že skončí kompromisem.