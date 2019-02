Mélia provozuje ve 43 zemích čtyř kontinentů přes 370 hotelů, což ji v branži řadí mezi největší světové hráče. V Praze bude mít podnik v Soukenické ulici poblíž Petrského náměstí. Nejde ovšem o nové zařízení, španělská společnost převezme hotel, který v budově funguje pod názvem Unic již od roku 2013.

Firma své hotely provozuje pod několika značkami, ten pražský bude spadat pod Innside by Meliá. „Innside Prague Old Town bude jedním z našich prvních hotelů, který nabídne všechny parametry a rysy této rychle rostoucí značky a zvýší přitažlivost tohoto úžasného města,“ uvedl ve zprávě ředitel Meliá Hotels International Gabriel Escarrer.

Kolo a minibar v ceně

Pražský hotel podle informací firmy bude mít fitness, kino nebo prostory pro větší skupiny včetně nahrávacího studia. Chybět nebude restaurace a bar. Na pokojích bude kávovar nebo bezplatný minibar, v ceně prémiových pokojů bude i zapůjčení kol.

Podle rezervačního portálu firmy noc ve dvoulůžáku vyjde na 109 až víc než 200 eur, tedy v přepočtu 2700 až přes pět tisíc korun, v závislosti na sezoně a typu pokoje.

Společnost Meliá Hotels International vznikla v roce 1956 na Mallorce, je největším hotelovým řetězcem ve Španělsku v dovolenkových resortech i ve městech a zároveň patří mezi největší hotelové firmy světa. Využívá obchodní značky Meliá, Gran Meliá, ME Meliá, Paradisus, Innside by Meliá, TRYP by Wyndham, Sol Hotels a Club Meliá.

V roce 2017 podle výsledků zveřejněných na svém webu měla firma přes 44 tisíc zaměstnanců, bezmála 97 tisíc pokojů a vykázala tržby ve výši 986 milionů eur (přes 25 miliard korun). Hrubý zisk činil 310 milionů eur.