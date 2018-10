Špatná výuka v autoškole? Žáci mohou napsat stížnost

Ministerstvo dopravy chce zlepšit výuku mladých motoristů. Zvažuje, že zavede profesní komoru autoškol. Samotné školy už mezitím zřídily vlastního ombudsmana, který řeší stížnosti.

Čtvrtina smrtelných nehod, které se každoročně odehrají na českých silnicích, má společného jmenovatele: způsobil je mladý či začínající řidič. Letos je zatím statistika mírnější, ale přesto není nad čím jásat. Do konce srpna zemřelo na silnicích 349 lidí, z toho 47 obětí jde na vrub právě mladým motoristům.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) proto znovu oprášil myšlenku na reformu autoškol. O změně zákona, který by zavedl třeba „řidičák na zkoušku“ či snížil počet trestných bodů pro mladé šoféry, se mluví už delší dobu. Na stole však leží další nápad: zřídit profesní organizaci, která by si sama hlídala kvalitu výuky.

„Optimální by bylo vytvoření komory autoškol, obdobně jako u advokátů nebo notářů. V rámci takové komory by mohla fungovat určitá samospráva, autoškoly by se hlídaly navzájem a garantovaly by, že žák či žadatel o řidičský průkaz dostane kvalitní vzdělání,“ popisuje Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy.

První výkop

Zatím nejsou zřejmé detaily, především to, zda by členství bylo povinné a jaké pravomoci by komora měla. U lékařů či advokátů ale mohou profesní komory zcela ukončit výkon jejich profese.

„Informaci o možném vzniku Komory už jsme dostali, ale nejsou známy jakékoliv podrobnosti a patrně je zatím neví ani ministerstvo. Pokud by se nová komora měla podobat třeba Advokátní komoře, muselo členství být povinné a musela by existovat i jasná pravidla o právech a povinnostech,“ říká šéf Asociace autoškol ČR Ondřej Horázný.

Pomoc, či šikana?

Jak podotýká šéf Týmu dopravní bezpečnosti Roman Budský, pouhý vznik komory současné autoškolství nespasí. „Naopak, pokud by komora mohla vylučovat, mohlo by se to stát zdrojem šikany či vydírání těch menších,“ obává se Budský.

Nelichotivý stav autoškol je podle něj nejprve nutné řešit přes zpřísnění závěrečných zkoušek a zvýšení odborné úrovně učitelů. „Závěrečné zkoušky pro žáky musejí být natolik přísné, aby lidé byli motivováni se na ně učit,“ říká Budský.

Stejně tak je nutné s čerstvými absolventy dál pracovat a například po dvou letech od získání oprávnění je podrobit školení defenzivní jízdy či zkoumání jejich psychologického profilu.

V Česku je nyní registrováno zhruba 3000 autoškol, přičemž aktivních je 2500. I samotné školy ale přiznávají, že jsou mezi nimi nekvalitní či dokonce podvodné firmy.

Pomohou si samy

Asociace autoškol proto ve spolupráci s Profesním společenstvím autoškol na konci září spustila projekt autoškolského ombudsmana.

Na něj se mohou obrátit jak žáci nespokojení s výukou, tak provozovatelé škol a instruktoři, kteří se potýkají s úřady. Cílem je seznámit žáky s tím, na co mají ve škole nárok, a zároveň je varovat před podezřele levnými autoškolami nebo „nátlakem“ učitelů, kteří je někdy nabádají ke zkracování počtu zákonem stanovených jízd (28 jízd, každá 45 minut). Na internetových stránkách (autoskolsky-ombudsman.cz) je desatero správného výběru autoškoly a internetová poradna pro žáky i učitele.