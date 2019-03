„Díky tomu, že jsem vyhrála v únoru soutěž, oslovili mě zástupci našeho města Ballymena, jestli bych vytvořila šperky pro VIP pár. Vůbec jsem netušila, o koho jde,“ uvedla Věra McCullough. „Když mi řekli, že se jedná o prince Williama a Kate, přiznám se, že to byl šok. Ale krásný šok,“ dodala. Výzvu tak ráda přijala.

Vévoda a vévodkyně měli v plánu návštěvu Ballymeny v hrabství Antrim a zástupci města jim při té příležitosti chtěli předat výjimečný dárek. Na zpracování návrhů měla šperkařka šest dní, jakmile si z nich vedení města vybralo, pustila se do tvorby stříbrných šperků ozdobených měsíčními kameny podle data narození. „Na brož pro Kate jsem použila garnet a pro Williama alexandrit,“ prozradila zlatnice. „Ráda se inspiruji přírodou, proto jsem vytvořila motiv, který z ní vychází,“ dodala.

U samotného předání kvůli protokolu nemohla být. Na snímku, který pořídili zástupci města, je ale vidět nadšení Kate, když otevřela krabičku s dárkem.

Celá zkušenost je pro Věru McCullough mimořádně povznášející. „Věřte mi, že pro holku, která začínala v chomutovské lidušce pod vedením profesora Kamila Sopka a prošla střední školou v Turnově, je to obrovská pocta,“ podělila se o své pocity.

Dítě z Březenecké

Jako dítě vyrůstala na Březenecké, kde dodnes žije její rodina. Pár let po studiích se rozhodla, že se zdokonalí v angličtině a rozjela se do Londýna. Pracovala v centru zlatnické tvorby, kde se specializovala na restaurování šperků.



„V dílně, kde jsem pracovala, jsme dělali práce pro britské muzeum, což byla také pocta. Člověk mohl pracovat s věcmi, které se mu běžně do ruky nedostanou,“ ráda zavzpomínala. V Londýně potkala také svého budoucího manžela, kterého později následovala do jeho rodiště na severu Irska. Před devíti lety si tam otevřela vlastní šperkařské studio, kde navrhuje a vytváří klenoty na míru klientům.

Její úspěchy včetně posledního největšího s ní v Chomutově sdílí nejbližší rodina. „Jsem v šoku z toho, co dokázala. Jsme na ni ohromně pyšní já i rodina,“ podělila se o dojmy maminka Alena Mulačová. „Královský pár bude nosit něco, co stvořily české ruce. Kterému z Čechů se něco takového podařilo?“ uzavřela řečnickou otázkou.