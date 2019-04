Zdravotničtí záchranáři mají ve Zlínském kraji aktuálně k dispozici 16 výjezdových základen, které umožňují výjezdovým skupinám dorazit i do těžko přístupných míst v regionu včas a v zákonem stanovené době. Jejich pomoc a nasazení jsou skutečně obrovské.

Vždyť za rok 2018 záchranáři uskutečnili v kraji přes pětašedesát tisíc výjezdů. ZZS ZK ale dál roste a rozvíjí se.

„V posledních deseti letech byl kompletně naplněn plán plošného pokrytí kraje, což vyžadovalo nemalé finanční prostředky na dovybavení přístrojovou technikou, sanitními vozy, dobudování sítě výjezdových základen ať už výstavbou nových, nebo rekonstrukcí původních budov,“ uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Josef Valenta.

Vše podle něj začalo modernizací budovy krajského ředitelství ZZS ZK, které se nachází v objektu bývalého dopravního střediska Baťovy krajské nemocnice (KNTB) ve Zlíně. Do užívání ZZS ZK byla budova předána v srpnu roku 2008.

Nacházejí se zde řídicí úseky, technické útvary, výkonné složky, právě budované školicí středisko a především Zdravotnické operační středisko (ZOS). Jde o centrální pracoviště operačního řízení ZZS ZK, které přijímá a vyhodnocuje tísňové výzvy a dále koordinuje činnost jednotlivých výjezdových skupin. Zde operátoři ročně přijmou přes 160 tisíc tísňových výzev.

Jako první digitální

„Od roku 2015 máme operační středisko jak softwarově, tak hardwarově velmi dobře vybavené, technologicky i funkčně zastabilizované a odzkoušené tak, aby mohlo skvěle fungovat,“ uvedl ředitel ZZS ZK Josef Valenta. Podle něj právě díky dotačním fondům čeká rádiovou komunikaci letos na podzim dokončení výrazné technologické změny.

Tou je přechod z analogové rádiové komunikace na digitální. To umožní záchranářům větší komfort při komunikaci mezi sebou, ale také například i komunikaci s vrtulníkem Letecké záchranné služby. Další novinkou, kterou změna přinese, je, že záchranáři i nemocnice získají informace o pacientovi výrazně dříve.

Podívejte se Mapu projektů EU.

Zlínské záchranné službě se také podařilo díky dotacím z evropského fondu ERDF skrze Integrovaný regionální operační program od roku 2016 mimo jiné získat techniku v hodnotě 63,5 milionu korun. Vše za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

Jednalo se o osm sanitních vozidel (ambulance) typu C 4 x 4, jedno sanitní vozidlo typu C pro přepravu pacientů s podezřením na nebezpečnou nákazu a nadměrných pacientů. Krajští záchranáři získali díky dotacím i čtyři sanitní vozidla typu B 4 x 4 s vysokou průjezdností terénem. Také 2 klimatizační jednotky, 28 přístrojů pro nepřímou srdeční masáž a čtyři přístroje pro umělou ventilaci.

Nové základny zvyšují komfort pacientů

„Evropské fondy mají pro nás dominantní charakter. Jsou zdrojem finančního pokrytí požadavků, jejichž naplnění vedlo k dalšímu zkvalitnění přednemocniční neodkladné péče občanům našeho kraje,“ komentoval úspěšné projekty Josef Valenta.

Dotace pomohly zlínským krajským záchranářům také vystavět i nové výjezdové základny v Rožnově a v Morkovicích-Slížanech.

„Tím jsme vytvořili vhodné podmínky pro práci záchranářů i zefektivnili přípravu techniky, kterou v sanitkách máme. V letním i zimním období vyjíždíme z klimatizovaných nebo optimálně teplotně vyvážených garáží, čímž snižujeme opotřebení vozidel, zvyšujeme bezpečnost posádek a vytváříme ve prospěch pacientů v ambulantním prostoru sanitky optimální podmínky,“ vysvětlil dále Josef Valenta. Podle něj jsou tak záchranáři schopni rychle dojet k pacientovi a poskytnout mu navíc i výrazně větší komfort při převozu.

„Tyto dvě výjezdové základny jsme postavili z evropských dotací, přitom však pomíjím i další stanice, které jsme postavili z jiných prostředků, ale tyhle dvě nám velmi intenzivně pomohly. My nyní kromě plánované výstavby výjezdové stanice v Otrokovicích již nemusíme nic dalšího stavět,“ naznačil další plány Josef Valenta.

Na záchranku Zlínského kraje se ostatní jezdí inspirovat a učit, říká ředitel Josef Valenta

Před pěti lety měla ZZS ZK plno plánů a vizí. Co vše se z nich podařilo naplnit?

Všechno. Protože kromě evropských fondů využíváme zdroje z fondu zábrany škod a z krizových peněz. To dá dohromady nějaký balík peněz, který směřujeme na naplnění jednotlivých našich potřeb. Tedy to, co jsme vymysleli před třemi, čtyřmi, pěti lety, nyní máme všechno zrealizované. Z evropských peněz jsme získali od roku 2014 pro ZZS ZK celkem 217 milionů korun.

Co se vám s pomocí dotačních programů EU ZZS ZK podařilo vybudovat?

V minulých letech jsme vystavěli nové výjezdové základny v Rožnově pod Radhoštěm a v Morkovicích- -Slížanech. Plánujeme také v nejbližších letech vybudovat novou výjezdovou základnu v Otrokovicích.

Kromě toho chceme realizovat další přístavby výjezdových základen, protože musíme být připraveni na mimořádné události, a stávající prostory jsou kapacitně nedostačující. Nyní připravujeme přístavbu ve Vsetíně, minulý rok jsme dokončili rozšíření výjezdové základny ve Valašském Meziříčí. Příští rok nás čeká dostavba v Uherském Hradišti. Aktuálně dokončujeme výstavbu školicího a vzdělávacího střediska ve Zlíně.

Díky dotacím se vám podařilo omladit i vozový park.

V průběhu pěti let se nám zejména z evropských fondů podařilo získat finance na nákup téměř padesáti sanitních a dalších vozidel. Výrazně tedy došlo k omlazení průměrného stáří našeho vozového parku. Průměrné stáří našich sanitek jsou necelé čtyři roky. Stále také musíme rozvíjet nové technologie a vybavení sanitek.

Byli jste mezi prvními záchrankami, které měly dodány sanitky vybavené hydraulickými nosítky a přístroji pro nepřímou srdeční masáž.

ZZS ZK jako jediná v ČR má celoplošně vybavené sanitky hydraulickými nosítky. To budí zájem ostatních krajských záchranek, které chtějí totéž. Také jsme zatím jediní, kdo má ve všech sanitkách přístroje pro nepřímou srdeční masáž. A z tohoto pohledu jsme výjimeční.

Díky dotacím jste získali i cvičné figuríny v hodnotě téměř osmi milionů korun. Jaký je o ně zájem?

Velký. Je důležité, aby naši záchranáři byli velmi erudovanými zdravotníky a byli neustále v patřičné formě. Proto se nyní dokončuje přístavba školicího a vzdělávacího střediska.

Vždyť ročně chceme proškolit téměř čtyři tisíce lidí. Máme nové prostory, novou techniku, novou technologii, proto chceme nové zkušenosti předávat nejen záchranářům, ale i policistům, hasičům, personálu nemocnic atd. Z našeho školicího střediska se stane taková malá škola na prohlubování kvalifikace.

Co plánujete letos například ještě pořídit? A jaký mají tyto novinky vliv na fungování ZZS ZK?

Chceme spolehlivá vozidla, a ta budeme financovat z krizových peněz. Pořídíme tři sanitky, dvě rendez-vous vozidla a jedno vozidlo pro mimořádné události. V průběhu pěti let koupíme každý rok jedno. Máme pět oblastí a v každé oblasti musí vozidlo pro mimořádné události být. A taková třešnička na dortu pro letošní rok je plánováno pořízení mobilního operačního střediska.

Jako prvního v ČR. Tyto posuny a splněné plány vnímám jako vylepšení pracovních podmínek a získání větší jistoty ve stabilní funkčnosti. Také získáváme větší časový profit při poskytování přednemocniční neodkladné péče. A to jde. Záchranáři se musí co nejrychleji dostat do místa zásahu a zahájit život zachraňující péči o naše občany.