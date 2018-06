Spojené státy doufají, že Saudská Arábie a Rusko nahradí výpadek íránské ropy

Americký ministr energetiky Rick Perry ve čtvrtek vyjádřil přesvědčení, že Saudská Arábie a Rusko mohou zvýšit těžbu ropy, tak aby stabilizovaly světový trh a kompenzovaly ztráty dodávek způsobené obnovenými sankcemi Spojených států vůči Íránu. USA také chtějí pomoci jednotlivým státům snížit jejich závislost na íránské ropě.

„Díváme se na to, jako na příležitost pro členy OPEC, aby tuto mezera vyplnili,“ řekl Perry na tiskové konferenci na Světové konferenci o plynu ve Washingtonu.

„Jsem přesvědčen, že Saudská Arábie bude schopna zvýšit svou produkci na 11 milionů barelů denně a Rusko bude také moci zvýšit svou produkci, takže celosvětový trh se surovinou vykazuje určitou stabilitu,“ dodal.

Americké ministerstvo zahraničí tento týden oznámilo, že tlačí své spojence po celém světě, aby snížily svůj dovoz íránské ropy na nulu v souladu se sankcemi, které na Teherán uvalil americký prezident Donald Trump poté, co vypověděl íránskou dohodu z roku 2015.

„Soustřeďujeme se na to, aby co nejvíc ze spojeneckých zemí, které dovážejí íránskou ropu s tím do čtvrtého listopadu úplně přestalo,“ řekl agentuře Reuters jeden z vysokých úředníků ministerstva zahraničí. „Jsme připraveni spolupracovat s zeměmi, které snižují dovozy, případ od případu,“ dodal.

Perry uvedl, že Spojené státy jsou v případě potřeby připraveny využít strategické ropné rezervy, ale v tuto chvíli to on sám nedoporučuje.

OPEC minulý týden oznámil nárůst těžby ropy o jeden milion barelů za den. Cílem je snížit ceny, které již ohrožují světový hospodářský růst.