Společnost PNS koupila Mediaservis. Chce zlepšit rozvoz novin

Největší tuzemský distributor tisku První novinová společnost podepsal smlouvy o koupi alternativního poštovního operátora Mediaservis. Byl tak ukončen několik měsíců trvající akviziční proces. Již počátkem léta transakci schválil antimonopolní úřad.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Jednatelem společnosti Mediaservis byl nově jmenován předseda představenstva PNS Petr Novák. Cenu transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat.

„Je to pro nás logický krok. PNS prostřednictvím spolupráce s Mediaservisem vstoupila na trh s předplaceným tiskem. Akvizice Mediaservisu nám umožní věnovat se s větší intenzitou zlepšování fungování projektu distribuce předplatného deníku,“ uvedl Novák v tiskové zprávě.

Od spojení si obě firmy slibují využití synergií. Jako první se nabízí rozšíření doručování o další předplacené tituly, již od září zajišťuje PNS dopravu adresných zásilek, tedy dopisů doručovaných Mediaservisem, do vybraných předávacích míst v celé České republice. Připravuje se také stěhování provozů Mediaservisu do společných prostor s PNS a řada dalších opatření.

Fúze je vyústěním stávající spolupráce Mediaservisu a PNS, která započala od nového roku. Tehdy vydavatelské domy, které jsou vlastníky PNS, nepřistoupily na zdražení distribučních služeb ze strany České pošty. Služby tak začaly zajišťovat obě firmy společnými silami.

PNS je největším českým distributorem tisku

Denně se v rámci předplatného do schránek doručuje v průměru 200 tisíc deníků. PNS zajišťuje rozvoz předplacených novin z tiskáren do zhruba 3100 míst, kde si je přebírají doručovatelé Mediaservisu a následně je roznášejí do schránek.

PNS je největším českých distributorem tisku. Více než třetinu jeho akcií drží společnost Penta, vlastník vydavatelství Vltava Labe Media. Přes čtvrtinu PNS má v rukou také Czech News Center a Mafra. Zbylých jedenáct procent pak připadá na Bauer Media.

Mediaservis doručuje adresné a neadresné zásilky (mimo jiné reklamní letáky). Pro tuto činnost zaměstnává téměř 10 tisíc doručovatelů. Dosud byl součástí slovenské skupiny Cromwell, která je na Slovensku největším alternativním poštovním operátorem.