Twitter dál propouští. Pod Muskem již snížil počet zaměstnanců o 70 procent

ČTK

Společnost Twitter propustila nejméně 200 zaměstnanců, což je asi deset procent její pracovní síly. S odkazem na své zdroje o tom v neděli informoval server listu The New York Times (NYT). Je to už minimálně osmé kolo propouštění od konce loňského října, kdy firmu zhruba za 44 miliard dolarů (asi 985 miliard Kč) převzal podnikatel Elon Musk. Od jeho příchodu se počet zaměstnanců snížil přibližně o 70 procent.

Sídlo společnosti Twitter v San Francisku 4. listopadu 2022 | Foto: ČTK