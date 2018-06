Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim chce vykoupit podíly drobných akcion

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Chrudim předstoupilo před valnou hromadu svých akcionářů se zprávou o podnikatelské činnosti za rok 2017 a seznámilo akcionáře se stavem majetku, účetní závěrkou za rok 2017 a dalšími, pro chod společnosti důležitými dokumenty.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Valná hromada akcionářů po projednání schválila všechna představenstvem navržená usnesení,“ uvedl předseda představenstva Jan Čechlovský.

Stejně jako v loňském roce byl schválen návrh na zvýšení základního jmění společnosti, tentokrát o částku 55,595 mil. Kč. Důvodem je převedení nově vybudované vodárenské infrastruktury z obcí (akcionářů) na společnost VAK Chrudim.

„Představenstvo společnosti, po vypracování znaleckého posudku k stanovení ceny akcií v držení drobných akcionářů, navrhlo valné hromadě schválit časově omezený odkup vlastních akcií od těchto akcionářů za cenu 825 Kč za akcii,“ sdělil dále Jan Čechlovský a doplnil: „Takový postup vedení naší společnosti považuje za seriózní vzhledem k majoritní skupině vlastníků, ale i k drobným akcionářům. Je však zcela na nich, zda této možnosti, která se již nemusí opakovat, využijí.“

Z pohledu struktury akcionářů je více než 99,1 % akcií v držení obcí nacházejících se převážně v okresu Chrudim a přibližně 0,9 % akcií v držení jiných fyzických a právnických osob (drobných akcionářů).

Podle prokuristy VaKu Chrudim Ivo Doskočila je celkem logické, že obě tyto skupiny mají různé zájmy.

„Drobní akcionáři mají zájem na co největším zisku společnosti, aby jim následně mohly být vypláceny dividendy. To by v praxi mohlo znamenat výrazné zvyšování ceny jak vodného, tak stočného a na druhé straně minimální investice vynakládané na údržbu a rozšiřování vodárenské infrastruktury. Zájem zástupců obcí je však zcela opačný,“ sdělil Ivo Doskočil, podle něhož by i stávající malé procento drobných akcionářů mohlo blokovat některá jednání v rámci společnosti a mohlo by například i žalovat některá její rozhodnutí.

V minulosti se akcie VaKu Chrudim vykupovaly od drobných akcionářů za zhruba 320 Kč/ks, stávající mimořádná nabídka je tedy výrazně vyšší. Její platnost má vypršet na konci letošního října.