Úroky u spoření padají v návaznosti na snížení základní sazby České národní banky. Ta přitom podle ekonomů může z nedávných sedmi procent do konce roku spadnout až na čtyři procenta.

Lidem s ušetřenými penězi experti doporučují, aby si na spořicích účtech nechávali jen okamžitě dostupnou rezervu v pohotovosti pro brzké použití. Pokud chtějí s inflací bojovat účinněji, měli by podle něj své peníze investovat | Foto: Shutterstock

České banky začaly snižovat úrokové sazby u spořicích účtů. Reagují tak na krok Bankovní rady České národní banky (ČNB), která v prosinci snížila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta.

„Sazby ČNB se dle současných očekávání budou snižovat v letošním roce poměrně rychle a z původních sedmi procent by se mohly na konci letošního roku dle konsensu analytiků dostat až ke hranici čtyř procent,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Co by to mohlo udělat s úroky pro spoření? Odborníci očekávají, že se v tom případě mohou ještě do konce letošního roku propadnout třeba až zhruba na polovinu nynějších sazeb.

„Úrokové sazby na spořicích účtech půjdou dolů, to je naprosto jasné, a uvidíme to už v prvním čtvrtletí. Ve druhém a třetím čtvrtletí bude ten sešup hodně prudký,“ naznačil analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Sazby na spořicích účtech se podle Nováka obvykle pohybují o 0,5 až jeden procentní bod pod základní sazbou ČNB, což ostatně rámcově platí i dnes. „Takže pokud by se ČNB se svou dvoutýdenní repo sazbou dostala na čtyři procenta, tak si myslím, že nejlepší úrokové sazby spořicích účtů se budou pohybovat někde kolem 3,5 procenta, ale spíš v průměru někde kolem tří procent,“ prohlásil Novák.

Brzký propad úročení spořicích účtů očekávají i další ekonomové. „V tuto chvíli žádné drama na trhu neprobíhá, ale nepochybně jde o ticho před bouří,“ uvedl Michal Skalický ze společnosti Partners. „Po krátké epizodě vysokých sazeb na bankovních účtech, kdy mohli mít střadatelé alespoň krátkodobý dobrý pocit z toho, že se jim úspory zcela nezhodnocují, přichází opět období se snižujícími se úroky,“ obává se Skalický.

Jak reagují banky

Některé banky sice úrokové sazby vysloveně nesnižují, přesto získání vyššího úročení vkladů svým klientům alespoň zkomplikují. Kupříkladu ta s největším počtem klientů v zemi, Česká spořitelna. Od 26. ledna totiž změní podmínky, za nichž si střadatelé mohou zachovat dosavadní úrok ve výši pěti procent.

Nárok na něj budou mít pouze zákazníci využívající digitální bankovnictví a budou měsíčně pravidelně investovat nejméně 300 korun. Kdo to nedodrží, bude mít úrok nižší.

Kdo si uložil peníze do banky, musí počítat s tím, že mu je i bude znehodnocovat inflace:

Jak na inflaci? Dlouhodobě se vyplatí investice do fondů, radí odborníci

„Novými podmínkami spoření motivujeme klienty ke zvyšování jejich finančního zdraví zejména skrze využívání investičních produktů, které jsou efektivním nástrojem pro tvorbu dlouhodobé finanční rezervy na stáří a také skrze využívání digitálního bankovnictví George, které klientům dává lepší přehled o jejich hospodaření,“ sdělil mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Opačnou cestu volí Air Bank, která od začátku ledna nabízí ve své akční nabídce pro vklady nad 250 tisíc korun úrok až šest procent bez omezení maximální výše vkladu. Vyšší úročení spořicího účtu mohou mít i dosavadní klienti banky, kteří změnu úroku potvrdí v e-mailu a během měsíce provedou alespoň pět plateb kartou. Jak dlouho tato nabídka potrvá, zatím není zřejmé. „Speciální marketingová akce platí do odvolání,“ uvedla Air Bank.

Češi měli loni v listopadu naspořeno přes 3,6 bilionu korun. Banky uvádějí, že jejich zákazníci mají o spoření a termínované vklady stále větší zájem. „Objem peněz uložených na spořicích účtech stabilně roste,“ nastínil mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek. „Kromě toho také klienti využívají i termínované vklady, kde se vklady za poslední rok zdvojnásobily,“ konstatoval.

Peněžní ústavy proto s tímto typem produktů nadále počítají. „Zajímavou alternativou pak bude pro vybrané klienty i investování do podílových fondů či cenných papírů,“ podotkl mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Novou možností zhodnocení uspořených peněz bude dlouhodobý investiční produkt (DIP) jako daňově zvýhodněná forma spoření na stáří. Využívat bude moci kupříkladu akcie, dluhopisy nebo podíly v investičním fondu. Jako jedna z prvních bank DIP nabízí Raiffeisenbank. „Zároveň mají naši klienti možnost využívat investiční produkty i v jednoduché formě prostřednictvím mobilní aplikace,“ dodala mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.