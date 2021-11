Už před pandemií se legální hazard, včetně kurzových sázek, přesouval z kamenných poboček na internet. Jaký je poměr nyní, kolik lidí u nás využívá pobočky a kolik hraje online?

Kvůli covidu se ten přechod uspíšil. Když to vztáhnu na Českou republiku, už před pandemií kamenné pobočky Fortuny využívalo deset až 15 procent lidí. Teď jsme na zhruba osmi procentech zákazníků, kteří pobočky preferují, drtivá většina lidí už je na internetu. Na druhou stranu i někteří online hráči na pobočku přijdou, když si potřebují něco vyřídit.

Působíte v pěti zemích Evropy, je takový trend přechodu do online prostředí i jinde?

Masivní přesun lidí na internet teď probíhá například v Rumunsku, kde to před pandemií bylo 60 na 40 ve prospěch poboček, a v tuto chvíli už je situace přesně opačná, tedy 60 procent lidí už je tam také online. Trend je všude víceméně stejný, jen každý trh se nachází v různé fázi vývoje.

Češi jsou podle statistik hravý národ, nějaký druh hazardu aspoň někdy zkusí 30 až 50 procent dospělé populace. Lišíme se v něčem proti ostatním zemím?

Když budu mluvit za pět zemí, kde je Fortuna, v Česku jasně vede kurzové sázení, které má velkou tradici. Na tom se nic nezmění. Stejně na tom jsou i Slováci a Poláci. Ale například v Chorvatsku či Rumunsku jsou stále docela populární klasická kamenná kasina. Odhadl bych, že i tam se za pět až sedm let přesune hraní na internet. Ono české prostředí je specifické tím, že je tu velká konkurence, firmy v minulých deseti letech mohutně investovaly do online, kvalita her a nabídky je tu celkově nesrovnatelně větší než jinde v Evropě.

V Česku právě probíhá první ročník akce nazvané Týden zodpovědného hraní, na kterém se rovněž podílíte. Na koho je akce cílená?

Inspirovali jsme se ve Velké Británii, kde je Týden zodpovědného hraní tradiční událostí. Cílem je především osvěta. Anglie je mekka sázení a hraní a my jsme v rámci českého Institutu pro regulaci hazardu už dlouho přemýšleli o nějaké koncentrované akci, která by zvýšila povědomí o možných rizicích a o prevenci. Prostě, aby sami lidé věděli co dělat, pokud někdo v jejich okolí nebo oni sami začnou vykazovat znaky rizikového hraní.

Co všechno se lidé tento týden dozvědí?

Akce je směřována do více částí, včetně médií, kde jsme jako firmy přenechaly část mediálního prostoru a další jsme dokoupily. Takže se bavíme o kampani v hodnotě několika milionů korun. Chceme lidem představit nový projekt Zodpovědné hraní a stejnojmenné webové stránky Zodpovednehrani.cz, kde lidé mohou najít rady, zjistí, kam pro pomoc odborníka a podobně. Rizikové hraní se u nás týká jednoho až tří procent lidí, není to tak, že by všichni, kdo sází či hrají, měli problém. Ale osvětu považujeme za velmi důležitou, stejně jako prevenci: tedy včasné odhalení potenciálně rizikového hráče. Lidem budou online i v poradnách radit odborníci na závislosti. Zároveň jsme pro naše klienty připravili vlastní platformu a webovou stránku Hrajmezodpovedne.cz, kde se všichni rovněž dozví řadu užitečných informací, kupříkladu jak k sázení přistupovat správně.

Zmínil jste projekt Zodpovědné hraní. Čtyři největší firmy na českém trhu se v něm zavázaly, že do roka spustí unikátní systém, který s využitím umělé inteligence pozná, že člověk začíná hrát nebo sázet rizikově, a začnou takového hráče omezovat. Jak to na dálku poznáte, že má někdo problém?

Firmy provozující legální hazardní hry mají obrovské množství dat o chování hráčů. Na základě vlastních zkušeností a podle průzkumů, na kterých pracujeme s Národním ústavem duševního zdraví, budeme schopni postavit počítačový systém, který to pozná. A můžeme začít komunikovat s hráčem ještě před tím, než by se dostal do problémů. Ve spolupráci s odborníky na závislosti budeme navíc školit i naše pracovníky, jak mají s lidmi komunikovat a jak jim nabízet pomoc odborníků.

Zkusme aspoň naznačit, jaké jsou nejčastější znaky toho, že někdo začne hrát či sázet rizikově?

Existuje na to mnoho zahraničních studií, ale typicky jde o situace, kdy člověk například dlouhodobě a opakovaně sází velmi podobné částky. Najednou je však začne znásobovat, začne hrát delší dobu, místo přes den hraje v noci a podobně. Říká se tomu rizikové markery, je jich spousta a nový počítačový systém s využitím umělé inteligence by je měl komplexně a včas detekovat a hráče upozornit. Samozřejmě automaticky a anonymně, systému je jedno, zda řeší Petra nebo Pavla, ke všem hráčům přistupuje stejně.

Podobný systém včasné detekce rizikových hráčů už funguje například ve Velké Británii. Ale každá firma tam má svůj vlastní systém, tady největší hráči budou používat právě jen jeden.

Ano, a právě tímto přístupem by se Česká republika měla stát unikátní. Neznám jinou zemi na světě, kde by to tak fungovalo. Hlavní hráči na trhu pod hlavičkou Institutu pro regulaci hazardu pracují na definici rizikových markerů a zavázali se, že do roka ten systém zavedou ve svém podnikání. Na začátku to bude každá firma sledovat jen u sebe, do budoucna ale chceme varování o rizikových hráčích sdílet mezi sebou. Český projekt zaujal i evropské herní asociace, firmy na Západě to vnímají jako sen, který se jim nepodařilo naplnit.

Hráči, pokud bude umělou inteligencí označen za rizikového, budou chodit různé upozornění, nabídky pomoci odborníků a podobně. Nejvyšším trestem by mohlo být to, že rizikového hráče na dálku vypnete a u žádného z největších hráčů na trhu už si nezahraje. K tomu ale potřebujete změnu zákona. Jak se ministerstvo financí jako regulátor dívá na to, že by se hráči začali na dálku „vypínat“?

Velmi nás potěšilo, jak to ministerstvo financí i zástupci Úřadu vlády zatím vnímají. Také cítí, že je tu velká shoda herních operátorů a může to být průlomové pro celou Evropu. Zástupce ministerstva i Úřadu vlády jsme zapojili do příprav a dostávají průběžné informace. Náš cíl – firem herního byznysu i úřadů – je stejný: najít a ochránit případné potenciální rizikové hráče.

Těch potenciálně rizikových hráčů jsou podle odborníků jedno až tři procenta. Pokud je časem „vypnete“, přijdete o zisky z jejich vkladů. Dělali jste si odhady, kolik to bude?

Čtyři firmy, které do toho jdou, mají přes 50 procent celého trhu. Když se na to podíváte z krátkodobé perspektivy, každá z těch firem přijde řádově o desítky milionů korun. Ale kdybych měl mluvit za Fortunu, řeknu, že jsme tady přes 30 let a chceme tady být další desítky let. Jde nám o dlouhodobou udržitelnost byznysu. A včasná detekce možných rizikových hráčů je prostě nutná. Nechceme ani korunu lidí, které by hraní mohlo jakkoliv ohrožovat. Krátkodobě je to možná výhodné, když takový člověk prosází velkou částku, ale pokud takového člověka „přinutíme“ zvolnit, sázet a hrát méně a podle příjmů, je to trvalejší vztah. Hra musí zůstat zábavou, nikoliv závislostí. Firmy, které se do tohoto projektu v budoucnu nepřidají, podle mě myslí krátkodobě a vysílají k zákazníkům signál, že je dlouhodobý vztah příliš nezajímá. A takové firmy časem z trhu zmizí a nic po nich nezůstane.

Společnost Fortuna patří do skupiny Penta Investments. Ta je zároveň majitelem společnosti VLM vydávající Deník.