VIDEO: Rekonstrukce za 223 milionů. Sportovní areál v Porubě je opět v provozu

/FOTOGALERIE/ Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba v Ostravě je dokončena. Opravy byly rozděleny do dvou etap a trvaly od prosince 2020 do září 2023. Náklady na opravu celého areálu dosáhly 223 milionů korun. Co vše nyní upravený areál pro milovníky sportu nabízí?

Otevření Sportovního areálu Poruba v Ostravě, 3. října 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková