Hudební firma žaluje Spotify. Měla porušit práva u tisíců písní

Jako den a noc. Švédské společnosti Spotify se daří, za poslední měsíce vzrostla přibližně o 20 procent a její hodnota se odhaduje přibližně na 400 miliard korun. Do nového roku ale vstupuje s velkým problémem. Hudební firma Wixen Music Publishing po ní požaduje 1,6 miliardy dolarů (přibližně 34 miliard korun) za nabízení písní bez licence, upozornila agentura Reuters.

Přední streamingová firma, která je oblíbená i v Česku, si podle žaloby nezajistila povolení potřebné k reprodukci a distribuci písniček. Více jak 10 tisíc skladeb nabízela tak neoprávněně.

„Zatímco se společnost Spotify stala miliardovou společností, skladatelé a jejich vydavatelé jako Wixen nemohli spravedlivě sdílet její úspěch. Spotify v mnoha případech sdílela jejich hudbu bez licence a bez kompenzace umělcům,“ stálo v žalobě, která byla podána minulý týden u federálního soudu v Los Angeles.

Firma Wixel, která je exkluzivním držitelem práv titulů takových hitů jako Free Fallin od Toma Pattyho či skladby Light My Fire od skupiny Doors, žádá od hudebního giganta v přepočtu necelých 34 miliardy korun.

Celkem Wixel na svém seznamu zveřejnil 10 784 skladem, které firma nabízela neoprávněně. Podle agentury Reuters se Spotify zatím k žalobě odmítlo vyjádřit.

Nejde o první problém švédského giganta. Loni v květnu se společnost se sídlem ve Stockholmu dohodla na vyplacení více než 43 milionů dolarů (přibližně 903 milionů korun) několika autorům (jako David Lowery a Melissa Federrick). A to kvůli poplatkům, které se Spotify nepodařilo zaplatit za skladby, které poskytoval uživatelům.

Spotify hraje v posledních letech na internetu významnou roli. Má přibližně 60 milionů předplatitelů a 140 milionů aktivních uživatelů celkem. Její zisky jsou obrovské. Podle agentury Reuters se hodnota společnosti odhaduje přibližně na 400 miliard korun.

Spor o to, jakým způsobem mají internetové firmy platit autorům za jejich hudbu, cloumá hudebním světem už řadu let. Dodnes se nenašel vhodný model, se kterým by byly spokojeny obě strany.