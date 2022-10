Zlevňovat bude benzin i nadále, ale jen ve světě. Čeští řidiči budou mít pravděpodobně smůlu. „Kvůli vyšší spotřební dani ceny benzinu neklesnou tak, jak by jinak klesly,“ upozorňuje hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Delší úleva? Sněmovna schválila prodloužení snížení spotřební daně u nafty

Cena ropy na trzích totiž setrvale klesá. Pokud by ropa nezlevňovala, řidiči by to pocítili při placení. „Při snížení daně v červnu byl dopad zhruba dvoutřetinový, tedy kolem koruny. Tentokrát bych čekal dopad větší. Nicméně vzhledem k trendu snižování cen ropy v posledních týdnech ceny benzinu o celou půldruhou korunu na litr asi nevyskočí,“ myslí si ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Šéf ekonomů UniCredit Bank Pavel Sobíšek navíc míní, že čerpací stanice mohly tento týden benzin zlevňovat, ale z taktických důvodů to neudělaly. „Teď odloží zlevňování, aby za týden nemusely opět zdražit,“ odhadl Sobíšek.

Účet za miliardy

Snížení spotřební daně o 1,5 korun na litr benzinu a nafty platilo v Česku od června do konce září. Ministerstvo financí vyčíslilo výpadek příjmů ze státního rozpočtu na zhruba 4,2 miliardy korun. Nicméně vláda rozhodla o prodloužení opatření pouze u nafty do konce roku 2023. To vyjde státní kasu na dalších 9,6 miliardy korun.

Za poslední půlrok vzrostla cena nových aut průměrně o třiadvacet tisíc

Deníkem oslovení ekonomové považují nadále opatření za neefektivní. Vláda by měla raději peníze využít na „krocení“ cen energií. „Osobně vidím těžiště pomoci státu jinde než u spotřební daně. Trochu se sám opět začínám ztrácet v problematice sociálního tarifu a zastropování cen energií pro domácnosti. Tady by bylo potřeba říci už konečně poslední slovo, aby domácnosti měly jasno. Mnohem větším spotřebitelem energií je však průmysl a služby, které příliš možností, jak současnou situaci řešit, nemají,“ říká hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Vzhledem k malému efektu pomoci by ekonom Skořepa vrátil na původní úroveň i spotřební daň u nafty. Sám přitom jezdí autem s dieselovým motorem. „Za mnohem lepší než takováto plošná opatření bych považoval investice do lepšího nastavení systému sociálních dávek. Dostat vládní podporu k těm, kteří se bez ní obejdou skutečně špatně," dodává Skořepa.