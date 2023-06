Ve 33. debatě Deníku pod názvem Ví premiér, co vás trápí se Petr Fiala opět vyjádřil ke zvyšování daní, které lidé vnímají jako porušení předvolebních slibů ODS.

Český premiér Petr Fiala | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Vím, že pro spoustu lidí je zvyšování jakýchkoli daní těžko přijatelné, ale my musíme činit kroky, které jsou správné a třeba i nepopulární. Snažíme se dělat vše, aby státní finance byly konsolidované a nežili jsme na dluh,“ reagoval předseda vlády Petr Fiala v živé debatě Deníku.

Před měsícem koaliční strany odmítly uvalit spotřební daň na tiché víno kvůli tomu, že okolní země ji nemají. Moravští vinaři by tak prý nebyli konkurenceschopní. Jak to, že teď kromě lidovců všichni ve vládě mluví o možné změně postoje? Co se v okolních státech stalo?

Nejsme populisti. Nejde si říct, pojedeme na dluh, reaguje na kritiku lidí Fiala

„Nic se nestalo. Strany, které si myslely, že je možné takovou daň zavést, to teď říkají nahlas. Důvody moc nechápu. Takto bychom se totiž mohli bavit o spoustě dalších věcí, o nichž jsme už nějak rozhodli. Argumenty pro a proti zavedení spotřební daně na tiché víno jsou velmi silné na obou stranách. Ale převážil ten, že v okolních zemích s produkcí vína takovou daň nemají,“ sdělil Fiala.

Takže tuto debatu pětikoalice otevírat nebude? „Určitě ji otevírat nechci. Jsem přesvědčen, že jsme se rozhodli správně a budu hájit každý krok, který jsme udělali. S vědomím, že skoro všechny jsou vystaveny tlaku profesních zájmových skupin, které říkají, že máme šetřit, ale ne tam, kde se to týká jich,“ dodal.

Co vše zaznělo v živé debatě s premiérem Petrem Fialou a najdete na záznamu:

* jak je to s (ne)plněním vládních slibů

* proč je úsporný balíček důležitý

* vrátí se do úsporného balíčku spotřební daň z tichého vína?

* jak se bude dále vyvíjet situace s gigafactory

Zdroj: Deník