Ve 33. debatě Deníku pod názvem Ví premiér, co vás trápí, se Petr Fiala vyjádřil k důvěře ve vládní kroky. Ankety Deníku se zúčastnilo přes 4500 lidí a 95 procent odpovědělo, že nemá pochopení pro zvyšování daní v rámci konsolidačního balíčku, protože to považují za porušení předvolebních slibů.

Premiér Petr Fiala v debatě Deníku odpovídal na otázky ohledně vládních slibů, úsporného balíčku, plánů na gigafactory i daně z tichého vína. | Video: Deník

„Vím, že pro spoustu lidí je zvyšování jakýchkoli daní těžko přijatelné, ale my musíme dělat kroky, které jsou správné, byť nepopulární. V rámci balíčku zvyšování příjmů tvoří jen třetinu opatření, dvě třetiny hledáme na výdajové straně, šetříme na státu a jeho provozu. Snažíme se dělat vše, aby státní finance byly konsolidované a nežili jsme na dluh,“ reagoval Petr Fiala v živé debatě Deníku.

O porušení předvolebního slibu nejde

Jak vnímá slova místopředsedy sněmovny za ODS Jana Skopečka, který přiznává, že zvyšováním daní ODS porušuje svoje závazky? „My jsme daně zvyšovat nechtěli, kdybychom to dělat nemuseli, nedělali bychom to. Před volbami jsem říkal přesně to, co odpovídá mému přesvědčení. Nemohl jsem ale vědět, že bude válka na Ukrajině a budeme masivně pomáhat našim občanům, aby si poradili s cenami energií. To stojí obrovské finanční prostředky, takže k velmi mírnému navýšení daní dochází. Daně zvyšovat nechceme, to pořád platí. V toto smyslu o porušení slibu nejde. My jsme řekli, že celkové daňové zatížení zvyšovat nebudeme. Loni jsme ho snížili o 30 miliard, příští rok ho zvedneme o 31 miliard. Ale nechci se vymlouvat. Jsme v těžké situaci. Vláda populistů by asi řekla, že se nic neděje a můžeme jet na dluh, všechno vám dáme a nic to nebude stát, ale to by byla lež. A já lidem lhát nechci. Žijeme na dluh, každý rok nás jenom jeho obsluha stojí víc a víc. Na začátku příštího roku se probudíme a 90 miliard bude pryč jenom na splácení úroků z našich dluhů. Ať si každý představí, co bychom za to mohli postavit,“ vysvětlil Petr Fiala.

Nejsme populisti. Nejde si říct, pojedeme na dluh, reaguje na kritiku lidí Fiala

Debatu o dani na víno otevírat nechci Je-li tématem debaty důvěra v politiku, co si lidé mají myslet o tom, že před měsícem koaliční strany unisono odmítaly uvalit spotřební daň na tiché víno kvůli tomu, že všechny okolní země ji nemají? Moravští vinaři by se tak prý nebyli konkurencenschopní. Jak to, že teď kromě lidovců všichni ve vládě mluví o možné změně postoje? Co se v okolních státech stalo? „Nic se nestalo. Strany, které si myslely, že je možné takovou daň zavést, to teď říkají nahlas. Důvody moc nechápu. Takto bychom se totiž mohli bavit o spoustě dalších věcí, o nichž už jsme nějak rozhodli. Argumenty pro a proti zavedení spotřební daně na tiché víno jsou velmi silné na obou stranách. Ale převážil ten, že v okolních zemích s produkcí vína takovou daň nemají,“ sdělil premiér Fiala.

Takže tuto debatu pětikoalice otevírat nebude? „Určitě ji otevírat nechci. Jsem přesvědčen, že jsme se rozhodli správně a budu hájit každý krok, který jsme udělali. S vědomím, že skoro všechny jsou vystaveny tlaku profesních zájmových skupin, jež říkají, že máme šetřit, ale ne tam, kde se to týká jich,“ dodal.

Premiér Petr Fiala znovu odmítl spotřební daň na tiché víno. Podívejte se, co řekl v debatě Deníku:

Zdroj: Deník

Na stole je jen účetní návrh rozpočtu

Helena Langšádlová není představitelkou profesního sdružení, nýbrž ministryní Fialova kabinetu. A tvrdí, že to, co by se vybralo na dani z tichého vína, by se mohlo dát na vědu a výzkum. Místo toho chce ministr financí Zbyněk Stanjura v rozpočtu na příští rok škrtnout deset miliard v její kapitole a třicet ve školství. Přitom obě tyto oblasti vláda opakovaně označuje za své priority.

Vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2024. Počítá se schodkem 235 miliard

„Školství a podpora výzkumu jsou vládní prioritou. Velmi jasně jsme ukázali, že je dokážeme promítnout do rozpočtu. Loni jsme zvýšili financování školství o sedmnáct miliard korun, rozpočet na vysoké školy dosáhl meziročního růstu 2,3 miliardy, což je rekord za šest let. Stejně tak jsme zvýšili prostředky na vědu a výzkum. O podobě rozpočtu na příští rok budeme jednat. Zatím je na stole účetní návrh ministerstva financí a politická jednání teprve budou probíhat. Až bude návrh na stole, můžeme říct, zda jsou školství a věda prioritou, nebo ne,“ pravil Fiala.

Babiše k vládě nepustíme

Šéf opozice Andrej Babiš v debatě Deníku řekl, že pokud vyhraje za dva roky volby a bude sestavovat vládu, vrátí všechny daně na současnou úroveň. Není to spíš Kocourkov než odpovědná správa věcí veřejných?

Pokud vyhrajeme volby, daně vrátíme na dnešní úroveň, řekl Andrej Babiš

„Je a bylo by to pokračování nezodpovědné politiky, kterou tu Andrej Babiš předváděl v předešlých osmi letech. Po období největší ekonomické konjunktury jsme se dostali do situace nejrychleji se zadlužující země. Zdědili jsme obrovské deficity, které teď musíme dostat pod kontrolu. Není to populární, ale je to nutné z hlediska dobré budoucnosti České republiky. A my uděláme všechno pro to, aby Andrej Babiš v příštích volbách nevyhrál a nemohl uskutečňovat nezodpovědnou politiku, kterou nabízí. Návrhy hnutí ANO na řešení situace veřejných financí by znamenaly růst deficitu o další stovky miliard korun. To není realistická politika, s níž by se hospodaření naší země dalo do pořádku,“ míní premiér.

Strategické investice

Jak vypadá realistická a odpovědná politika vlády, co se týká zacílení na strategické investice, jež reálně rozhodnou o budoucnosti České republiky a jejích obyvatel? Podle nového prezidenta Hospodářské komory České republiky a premiérova poradce Zdeňka Zajíčka je nutné klíčová rozhodnutí přijmout do roka. Jinak se Česko stane skanzenem uprostřed Evropy. Pomůže tomu vznik Výboru pro strategické investice? Začne se bez ohledu na možné překážky stavět tam, kde je to nutné? „Na zřízení toho výboru mi velmi záleželo i osobně. Z toho důvodu, že vidím limity pro prosazování dobré politiky. Jsou to třeba legislativní překážky, ale také resortismus, zahledění se ministerstev do sebe a neschopnost komunikovat s ostatními, což je u velkých strategických projektů naprosto zásadní. Při zvažování cesty, jak dosáhnout větší efektivity u infrastrukturních projektů, jsme se rozhodli vytvořit tento výbor, kterému předsedám. Budou v něm klíčoví ministři, ale také šéfové Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, předseda Asociace krajů či Svazu měst a obcí. Společně musíme přemýšlet o tom, které strategické investice republika potřebuje a jak dosáhnout jejich rychlého uskutečnění,“ řekl premiér.

Změna u penzí je nutná, shodují se Češi. Zvýšení důchodového věku ale nechtějí

Nebudeme zase jen svědky nekonečných debat, aniž by se cokoliv zásadního hnulo? „To nebudete. Výbor ale není začátek, jde o pokračování dřívější práce. Neudělali jsme chybu minulých vlád, které v rozpočtových problémech zaškrtily ekonomiku. My jsme vždycky investovali do budoucnosti. Zvýšili jsme rozpočet do školství o sedmnáct miliard, do dopravní infrastruktury jsme letos vložili 150 miliard. Vynaložíme nejvíc peněz v historii na obranu a bezpečnost. Je tu tedy snaha dávat finanční prostředky do toho, co bude zajišťovat naši prosperitu a co bude generovat finanční prostředky. Neznamená to tedy, že nevíme co dělat, a tak jsme si založili Výbor po strategické investice. Ten představuje platformu pro to, abychom v započaté práci mohli pokračovat lépe a účinněji. Jedním z cílů výboru bude nejenom plánovat dostatek peněz pro investice, ale navrhnout úpravu zákonů, které brání v budování infrastruktury,“ představil vládní záměry premiér.

Gigafactory a polovodiče

Na závěr moderátorka položila dva konkrétní dotazy k tématu. Bude stát v Líních gigafactory na baterie a v Rožnově pod Radhoštěm moderní továrna na polovodiče? „Věřím, že ano. Děláme vše pro to, aby to tak bylo. Není to ale jenom rozhodnutí naší vlády, i když se opravdu snažíme. Ve středu jsem měl jednání s investory, kteří stojí za projektem polovodičů v Rožnově pod Radhoštěm. Je to naprosto zásadní věc nejenom pro Českou republiku, ale i pro Evropu. Stejně tak jsem v kontaktu s vedením firmy Volkswagen a snažíme se vytvořit podmínky pro to, aby tu mohla být gigafactory. To by byla obrovská konkurenční výhoda do budoucna. A my máme ještě další, totiž naleziště lithia. Takže bychom mohli vše od dobývání nerostu až po koncový produkt, tedy auto s baterií, dělat u nás. Říkám to jednoduše, byť to jednoduché není. Jsou to obrovské příležitosti, jichž se snažíme využít. O gigafactory má zájem prakticky každý a všechny vlády se předhánějí v nabídce co nejlepších podmínek. My se o to snažíme též a věříme, že v mezinárodní konkurenci uspějeme,“ uzavřel 33. debatu Deníku Petr Fiala.

Co vše zaznělo v živé debatě s premiérem Petrem Fialou a najdete na záznamu:

* jak je to s (ne)plněním vládních slibů

* proč je úsporný balíček důležitý

* vrátí se do úsporného balíčku spotřební daň z tichého vína?

* jak se bude dále vyvíjet situace s gigafactory

Zdroj: Deník