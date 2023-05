Spotřební daň z nafty se zřejmě během léta zvýší na původní úroveň, kde byla až do loňského června. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní novelu, která zvyšuje sazbu o 1,50 Kč na 9,95 Kč na litr. Vláda sice chtěla, aby Sněmovna toto navýšení schválila již nyní v prvním čtení, opozice to ale zablokovala. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) tak daň nevzroste už k 1. červenci, ale až později, a stát za každý měsíc zpoždění přijde o 800 milionů korun.

Dočasně snížená sazba spotřební daně měla platit do konce letošního roku a měla hlavně ulevit dopravcům kvůli loňským vyšším cenám. Analytici dotázaní ČTK již dříve odhadli, že nafta by mohla v důsledku zvýšení sazby daně podražit o 1,80 Kč na litr. Vláda s návrhem přišla kvůli tomu, aby získala víc peněz do veřejných rozpočtů.

Argumentuje přitom tím, že nafta proti loňskému roku výrazně klesla. Podle informací společnosti CCS z 11. května stál litr nafty v průměru 31,74 Kč, a nafta tak byla nejlevnější od loňského září.

Novela má vstoupit v účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po vyhlášení ve sbírce. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová veto zrychleného schvalování zdůvodnila tím, že chce o návrhu debatovat. „Chceme, abyste zdůvodnili, proč neustále porušujete svoje sliby,“ řekla.

Stanjura navrhoval zkrácení lhůty pro projednání předlohy ve výborech na deset dní, ale i tento návrh opozice vetovala. Sněmovna schválila jeho druhý návrh na zkrácení lhůty na 30 dní. Druhé čtení předlohy by se tak mohlo odehrát v druhé polovině června.

Dopady na dopravce

Stínový ministr dopravy ANO Martin Kolovratník mezi hlavními výhradami vůči vládnímu návrhu uvedl předvídatelnost právní úpravy a také dopady na dopravce, dráhy i veřejnou osobní dopravu. Varoval, že dopravci mají své kalkulace a dražší nafta je připraví o peníze. „Jsou to peníze, o které připravujete veřejnou dopravu,“ upozornil.

Stanjura to ale odmítl a ptal se, zdali dopravci zlevnili, když měli levnější naftu, a zda od nich kraje tím pádem požadují slevu. „Kdyby byla pořád cena stejná, tak bychom s tímto návrhem nepřišli,“ prohlásil.

„Možná by bylo lepší, kdyby se vláda postarala o to, aby kamiony nejezdily tak přetížené a neničily tak silnice,“ poznamenal Jan Hrnčíř (SPD).

Vláda obavy z nárůstu cen mírní

Vláda tvrdí, že i kdyby prodejci promítli plně do ceny navýšenou sazbu daně, bude cena nafty v tuzemsku stále nižší nebo porovnatelná ve srovnání s okolními státy.

„Stav zvýšených cen motorové nafty se ovšem razantně změnil v první polovině roku 2023, kdy ceny této komodity pro konečného spotřebitele v České republice výrazně poklesly tak, že jsou v měsíci dubnu 2023 jedny z nejnižších v Evropské unii,“ stojí v důvodové zprávě.

Větší část peněz z navýšené daně získá státní rozpočet a zhruba desetinu obdrží Státní fond dopravní infrastruktury.