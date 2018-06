SPÚ má problém. Neví, zda bude mít dost pozemků na restituce.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) neví, zda bude mít po rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení restituční tečky dostatek půdy na vypořádání restitučních nároků. Záležet bude na tom, zda restituenti uspějí se svými požadavky na přecenění nároků ze zemědělské půdy na stavební. Pokud by uspěli všichni, je pravděpodobné, že půda stačit nebude, řekla dnes ČTK mluvčí úřadu Monika Machtová.

Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.Foto: ČTK/Kateřina Šulová

Podle advokáta navrhovatelů na zrušení zákona Martina Purkyta je v Česku asi 46 tisíc lidí s oprávněným nárokem, se kterými se stát dosud nevypořádal. U dalších není rozhodnuto ani o samotném restitučním nároku.

„SPÚ se snaží změnou právní úpravy dosáhnout tzv. zastropování nároků, aby dále nedocházelo k jejich navyšování, a tím i k nárůstu potřeby státních pozemků k jejich vypořádání. Tuto obavu se vláda pokusila v rámci řízení Ústavnímu soudu vysvětlit, avšak bez úspěchu,“ dodala mluvčí.

Podle ní by však nemělo dojít k ohrožení důležitých státních staveb na pozemcích, které by musel restituentům stát vydat, pokud o nich bude rozhodovat pouze SPÚ. „Není však zaručeno, že k takovým excesům nebude docházet, pokud budou do restitučního procesu zasahovat soudy, které budou ochotny vyhovět žalobám restituentů na převod náhradních pozemků, jak se už v minulosti stalo,“ uzavřela mluvčí.

Ústavní soud dnes zrušil takzvanou druhou restituční tečku, stát by proto měl i po prvním červenci poskytovat restituentům náhradní pozemky, nejen finanční odškodnění. Zrušení novely schválené v roce 2016 úspěšně navrhla skupina osmnácti senátorů. Novela vůbec nenabude účinnost, dosavadní úprava zůstane beze změn.

V jednomyslně přijatém nálezu soud uvedl, že i kdyby zbývalo třeba už jen jediné neskončené restituční řízení, není správné vytvářet nerovnost mezi více skupinami restituentů, pokud k tomu není legitimní důvod.