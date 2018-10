Stane se říše středu lídrem 21. století? Čína vzbuzuje otazníky i očekávání

/INFOGRAFIKA/ Čína jako hrozba, příležitost, vzor, nebo obchodní partner? V Česku tato otázka nabyde na intenzitě v listopadu, kdy prezident Miloš Zeman navštíví výstavu China International Import Expo v Šanghaji a státní skupina CITIC dokončí převzetí CEFC Group (Europe) Company.

O proměně Číny za posledních 40 let od spuštění reforem se diskutovalo na semináři pořádaném Česko-čínským centrem Univerzity Karlovy. Jak uvedl jeho výkonný tajemník Miloš Balabán, „během pouhých tří dekád se Čína stala největším světovým výrobcem spotřebního zboží. Do roku 2020 má být její hrubý domácí produkt čtyřnásobný oproti roku 2000“.

V roce 1978 devět z deseti Číňanů žilo za necelé dva dolary denně. Dnes žije pod hranicí bídy okolo deseti procent populace a do tří let má být tento problém zcela vyřešen. Balabán pak položil dotaz, na který hledá odpověď celý svět: „Nemůže být stávající čínský model, který mnozí označují za neliberální kapitalismus, nakonec úspěšnější než model západní liberální demokracie?“

Digitální leninismus

A stane se Čína pod vedením komunistické strany světovým technologickým lídrem? Sinoložka Olga Lomová tuto variantu připouští: „Za použití moderních technologií mohou vládnout lépe než kdykoli dřív a začít nám tyto normy vnucovat. V odborné literatuře se tomu říká digitální leninismus. Když se mluví o čínské tradici, tak je to model kolektivistické společnosti pod vedením jedné politické strany, jak byl zřízen v 50. letech a jehož se Čína nikdy nezřekla.“

Čínští účastníci semináře to pochopitelně viděli jinak. Podle viceprezidenta Čínského institutu mezinárodních vztahů Dong Manyuana budují socialismus s čínskými charakteristikami a jejich cílem je „sjednocovat čínský lid a pomáhat mu žít lepší život, ve světě pak propagovat mír a řešení konfliktů diplomatickými prostředky“.

Kerry Brown z King´s College London označil Čínu za „bezhotovostní společnost, která je v tomto segmentu daleko před Evropou“. Zároveň ale připomněl, že data v Číně nejsou chráněna a trh obecně je vnímán jako nástroj pro udržení stability komunistické strany.

Cla Čínu nepoloží

Michal Mejstřík z Institutu ekonomických studií FSV UK přesto vidí v technologických inovacích zajímavé podněty: „Na rozdíl od amerických firem jako e-Bay nebo Amazon, které prodávají hotové výrobky, oni podporují malé a střední podniky tím, že dovolují koncovým zákazníkům přes mobilní aplikace přímo vstupovat s poptávkami na nové produkty.“ Podle Mejstříka Čínu nepoloží ani případná americká cla.

„Export do USA momentálně představuje 20 procent čínského vývozu. Čína se s předstihem orientovala na domácí a hlavně na asijský trh. Důležité je, že Číňané mají svoji strategii nové hedvábné cesty, která znamená infiltraci do celé Asie. Vedle toho vstupují na arabské a africké trhy, kde se snáze dohodnou, protože tam jsou autokratičtější vlády,“ míní Mejstřík. Čína aktuálně nabízí v rámci Pásu a stezky investice ve výši osmi bilionů dolarů.

Šéf sněmovního zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že, můžeme Čínu kritizovat, ale musíme se zamýšlet, co nabízíme my. „Naší globální investicí byly triliony dolarů do válek v Iráku a Afghánistánu, jejich je infrastruktura kolem hedvábné stezky,“ řekl exministr zahraničí. Podtrhl tím otázku, kterou na počátku semináře položil Miloš Balabán: „Jaký vlastně bude model rozvoje lidstva pro 21. století?“

Člen představenstva CEFC Štefan Füle: Česko-čínské vztahy jsou na počátku svého potenciálu

Kormidlo investičních a obchodních vztahů s Českou republikou bude v příštích letech třímat čínský státní ekonomický gigant CITIC Group, který převzal výkon akcionářských práv společnosti CEFC Group (Europe) Company. Na konferenci o 40 letech čínských reforem Deník hovořil s budoucím členem vedení CITIC Europe Štefanem Fülem.

O česko-čínských vztazích se hodně mluví, ale méně se spolupráce naplňuje konkrétními projekty a vlastně chybí i určitá komplexní strategie. Jaký je váš plán v tomto směru?

Nejdůležitější ambice je vrátit debatu co nejblíž skutečnému stavu věcí. My jsme si z Číny udělali jakéhosi démona, aniž bychom se opírali o fakta, naopak tam je přítomen strach z neznáma. Když se podíváme na investice, řekl bych, že česko-čínské vztahy jsou na počátku svého potenciálu. Tady nejde o snahu nahrazovat naše tradiční partnery z EU někým jiným, ale o zdravou diverzifikaci a využití speciálního know how a dovedností českého průmyslu a obchodu. Třetím úkolem je otevírat i další velice důležité téma, a to je vztah mezi dvěma integračními projekty, tedy EU na jedné straně a Euroasijskou ekonomickou unií (EAEU) na straně druhé, a velkou čínskou iniciativou Jeden pás, jedna cesta. Každý z nich sdružuje skupiny zemí, jež se domlouvají na určitých pravidlech, která pak v nějaké formě nabízejí sousedům. Třenice vyvolané jejich odlišností mohou být značné. Třeba otázku Ukrajiny a jejího nešťastného postavení nevnímám jako důsledek otevřené krymské otázky, ale nezvládnutí vztahu mezi EU a EAEU, kdy jsme Ukrajinu dostali do situace, že si musí vybrat.

Na semináři zaznělo, že Čína má ambici být jakýmsi mírovým poslem, stabilizátorem mezinárodní situace. Je to odpovídající očekávání?

Každý reálný pohled má být komplexní, takže musí brát v úvahu nejen prohlášení, ale také schopnosti a kapacity té které země.

Může se země, která má jisté atributy rozvinuté tržní ekonomiky, ale zároveň je ovládána centrální politickou mocí, která to má všechno pod palcem, stát technologickým lídrem světové ekonomiky?

Potenciál v Číně rozhodně je. Země, která v průběhu několika málo desetiletí dokázala dostat stamiliony lidí mimo bídu a nabídnout jim slušné živobytí, je určitě schopná dosáhnout pokroku i v těchto oblastech. Na iniciativě Nové hedvábné stezky považuji za důležité, že jde o poměrně seriózní pokus o dialog mezi Čínou a zbytkem světa. Ten i nám pomáhá porozumět jeden druhém, brát v úvahu zájmy obou zemí a vycházet si vstříc tam, kde se protínají nebo dokonce shodují.