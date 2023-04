Velikonoční prohlášení ministra financí Zbyňka Stanjury vyděsilo hospodské a restauratéry v celé republice. Nelíbí se jim jeho plán zvýšit současnou sazbu DPH na pivo z deseti na 21 procent. Pokud se tak stane, hrozí podle nich, že některé hospůdky, zejména vesnické, zaniknou.

Pivo by mohlo opět podražit. Majitelé hospod se bojí, že kvůli vyšším cenám k nim už nikdo nepřijde.

Ještě před pandemií koronaviru bylo každý den v malé hospůdce Psí bouda v Hradci Králové plno a veselo. Doba se však změnila a hosté se vracejí jen pomalu. „Po pandemii přišla energetická krize a znovu chodí se jen asi polovina hostů. Ne však, na rozdíl od minulosti, pravidelně,“ popsal majitel oblíbené osvěžovny Milan Zeman. Nyní ho šokovalo velikonoční prohlášení ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS, který chce pivo převést ze současné desetiprocentní hladiny daně z přidané hodnoty (DPH) na 21 procent.

Stanjura navrhuje dvě sazby DPH. Část služeb a zboží chce přesunout do nejvyšší

Pro hospody a restaurace to podle něj bude další rána. „Zase budu muset zdražit a nebude sem chodit nikdo. Vím o několika hospůdkách, které právě kvůli špatné finanční situaci buď nedávno skončily, nebo se na zavření chystají. Zatím mezi nimi nejsem, ale bude záležet i na hostech. A pokud ministrův plán projde, obávám se, že radši budou popíjet pivo doma a do hospody přestanou chodit,“ vyjádřil svoji obavu Zeman.

Skeptický k plánu ministra, respektive životaschopnosti hospod, zejména těch venkovských, je i pivovarský expert z České zemědělské univerzity v Praze Tomáš Maier. „Pokud to projde, budou se asi hospůdky masivně zavírat. Pro některé by totiž byl opětovný nárůst cen piva devastující,“ řekl Maier.

Odhadl, že pokud všechny vládní strany Stanjurův plán posvětí, vyskočí cena o dvě až tři koruny.

Více škody než užitku

Ještě razantnější nárůst ceny za jednu čárku na lístku však v případě změny sazby DPH predikuje člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Lukáš Kastner.

„Pokud se sazba zvedne o uvažovaných jedenáct procent, hospody zdraží minimálně o deset procent. Kde tak tedy nyní stojí pivo čtyřicet korun, půjde nahoru o čtyři koruny. Pokud padesát, o korun pět. A to opravdu některé hospody a restaurace už nepřežijí,“ uvedl Kastner.

Vláda chce jednu nižší sazbu DPH. Zlevnilo by jídlo, zdražilo čepované pivo

Kastner dodal, že nejenom u piva, ale i v celé gastronomii nebude navrhované zvýšení DPH efektivní a přinese více škody, než užitku. „V době, kdy ostatní státy, například Slovensko nebo Velká Británie, snižují sazby, aby podpořili covidovou pandemií zasažené obory, česká vláda se jim snaží tímto krokem podkopnout nohy.“

Ziskovost v oboru podle něj klesne o více než 30 procent. „Zejména na vesnicích a menších městech přestane podnikání v gastronomii dávat smysl,“ postěžoval si Kastner.

Plán kritizují i pivovarníci

Značné výhrady mají proti plánu ministerstva financí i pivovarníci. „S velkým rozhořčením jsme přijali zprávu, že vláda uvažuje o přeřazení čepovaného piva do nejvyšší sazby DPH. Připadá mi, že se poslední vlády předhánějí, kdo dá větší ránu našemu gastro odvětví,“ uvedl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich.

Podle něj by o daních neměli rozhodovat jen matematici, kteří sčítají nereálná čísla. „Budeme na tom biti my všichni, aniž by to pomohlo státu a jeho pokladně. Ty poslední hospody z malých obcí nadobro zmizí a tím skončí společenský život úplně. Bez něho je naše společnost doslova vyřízená. Zkuste si páni z Prahy nebo Brna zajet do obce, kde hospoda již není, a kde ještě přežívá. V místech bez hospody se prostě nedomluvíte, vůbec nepochopíte, co se tam děje, respektive, jak to, že se nic neděje? Tam prostě chcípl pes,“ uvedl.



Kritickými hlasy nešetřil návrh ani předseda Českého svazu pivovarů a sladoven Roman Havlík. „V tuto chvíli nepovažujeme návrhy, které jsou momentálně zveřejněné, za relevantní nebo finální. Protože pokud se na ně podíváme jako na celek, je evidentní, že příliš smysl nedávají a nebyly by úplně pozitivním příspěvkem pro nikoho, včetně státních financí,“ míní Havlík.

Daňová reforma by se dle něj měla opírat o úspory, ale do médií unikají podklady zaměřené spíše na příjmovou stránku. „Ministerstvu financí jsme své stanovisko sdělili a předpokládáme, že si ještě propočítá přímé a nepřímé dopady na ekonomiku a přehodnotí své analytické materiály. Pivovarský sektor má zkušenost se skokovým navýšením sazby spotřební daně v roce 2010 a nabízí poskytnutí jasných dopadů na zákazníky, hospodské a pivovary,“ doplnil předseda Havlík.

Hoteliéři: Problémem vlády je komunikace

Nepřijatelný je Stanjurův návrh i pro Asociaci hotelů a restaurací České republiky. „V první řadě považujeme za nešťastné postupné uvolňování úvah vlády o možných změnách v DPH. Komunikace je bohužel problém této vlády již od počátku. Podnikatelé dostávají pouze útržkovité a zprostředkované informace, aniž by se k nim mohli vyjádřit. Jakékoliv změny by měly být řádně prodiskutovány se zástupci podnikatelů, měly by být systémové a podložené analýzou dopadů do jednotlivých oblastí podnikání,“ nechal se slyšet prezident asociace Václav Stárek.

Velký přehled: Kde všude chce vláda ušetřit sedmdesát miliard korun

Jedním dechem dodal, že debatu o přechodu na dvě sazby DPH, místo současných třech, považuje rastauratérská asociace za legitimní. „Přesto je třeba připomenout, že současná vládní koalice svým voličům před volbami jasně slibovala, že nebude navyšovat daňovou zátěž podnikatelů a občanů. Tento předvolební slib by takovým krokem zásadně porušila,“ doplnil Stárek.

Redakce Deníku se pokoušela sehnat stanovisko ekonomických poradců premiéra Patra Fialy Štěpána Křečka a Heleny Horské. Oba se však kvůli dovolené omluvili a Stanjurův plán nekomentovali.