Zkontrolujte si peněženku. Starším bankovkám brzy skončí platnost

/VZORY BANKOVEK/ Paní Marie z Plzeňska si už třicet let střádá v hotovosti na pohřeb. Teď ale bude muset seniorka vytáhnout peníze ze skříně a pořádně je prohlédnout. A stejně by to se svými úsporami měli udělat i ostatní. Česká národní banka totiž již brzy ukončí platnost bankovkám nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč, které byly vytištěny v letech 1995 až 1999.

Česká národní banka plánuje ukončit od 1. července 2022 platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999. | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Platnost bankovek, které ČNB již průběžně stahuje z oběhu, skončí 30. června 2022. Pokud vám ale zůstanou i po tomto datu, nemusíte zoufat. „Bankovky bude možné od 1. července 2022 do 30. června 2024 vyměnit na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB ((Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem – pozn. aut.). Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu,“ informovala mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová. Chystá se Milostivé léto 2. Exekutoři se mu nebudou moci vyhýbat Stahované starší vzory bankovek jsou od těch, které nadále zůstávají v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbřitého proužku – ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u stahovaných bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění, zatímco nejnovější vzory bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné prvky. Jen jeden platný vzor pro každou hodnotu K 30. červnu 2022 skončí platnost těchto vzorů bankovek: 100 Kč vzorů 1995 a 1997, 200 Kč vzorů 1996 a 1998, 500 Kč vzorů 1995 a 1997, 1000 Kč vzoru 1996 a 2000 Kč vzorů 1996 a 1999. V oběhu nadále zůstanou následující vzory bankovek: 100 Kč vzoru 2018, 200 Kč vzoru 2018, 500 Kč vzoru 2009, 1000 Kč vzoru 2008, 2000 Kč vzoru 2007 a 5000 Kč vzorů 1999 a 2009. Tisícům lidí končí platnost řidičských průkazů. Frontě při výměně se lze vyhnout S výjimkou nominálu 5000 Kč, pro který se nic nemění, zůstane po 30. červnu 2022 v oběhu pouze jeden platný vzor od každé nominální hodnoty bankovky, čímž se pro veřejnost sníží podle ČNB riziko záměny starších, ne tak často používaných vzorů bankovek za padělek. Porovnání končících bankovek s nadále platnými (pro větší kvalitu klikněte na grafiku): Končící bankovky.Zdroj: ČNB Platné bankovky.Zdroj: ČNB