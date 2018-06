Studny kvapem vysychají. Ty nové se musí vrtat do větší hloubky

Stavební firma přijme administrativní pracovní sílu do kanceláře v Praze 4 (nedaleko Arkády Pankrác). Náplň práce: vystavování faktur, příprava objednávek, příprava podkladů pro účetní, pošta, e-maily... Uvítáme orientaci ve stavebnictví, lepší než uživatelskou znalost práce na PC, znalost účetního systému Pohoda, výhodou je ŘP a německý jazyk.

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: z: 1.3.2017,a:27.6.2018,místo výkonu práce Spálov 30, 742 35 Spálov, ŘP sk. B výhodou, praxe v oboru minimálně 1 rok., Své životopisy zasílejte na uvedený e-mail nebo kontaktujte paní Jaroslavu Bulejovou na uvedeném telefonu v pracovních dnech mezi od 7:30 do 15:00, osobní kontakt možný po předchozí telefonické domluvě.. Pracoviště: Stavby baller s.r.o. - spálov 30, 742 37 Spálov. Informace: Jaroslava Bulejová, +420 601 575 815.

Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Vychovatel/ka ústavního zařízení. Požadované vzdělání: bakalářské. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 19850 kč, mzda max. 28650 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt zasláním životopisu na e-mail ddsedlonov@centrum.cz nejpozději do 16.7.2018., Vybraní uchazeči budou pozváni na výběrové řízení k individuálnímu pohovoru., - bakalářské vzdělání speciální nebo sociální pedagogika, - znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internetové vyhledávače, - řidičský průkaz sk. B, - samostatnost, spolehlivost, výkonnost, samostatné myšlení, - kreativita ve výchovné práci, schopnost organizace, komunikativnost , - bezúhonnost , - vychovatelské služby u dětí s nařízenou ústavní výchovou ve věku od 3 do 26 let, - nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v nepřetržitém provozním režimu (denní, noční, soboty, neděle), - PP na dobu určitou s předpokladem dlouhodobější spolupráce.. Pracoviště: Dětský domov a školní jídelna, sedloňov 153, 517 91 Deštné v Orlických horách. Informace: František Veverka, +420 494 660 327.