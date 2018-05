Starejte se o blízké, stát to zaplatí. Lidé mohou žádat o dlouhodobé ošetřovné

/INFOGRAFIKA/ Dědečka nebo tchyni propustí z nemocnice, ale ještě nejsou soběstační. A nastává tradiční problém: co dál?

Pokud byli hospitalizováni aspoň týden a vy si platíte nemocenské pojištění, máte novou možnost, jak se o ně doma postarat a „nezkrachovat“ kvůli tomu.

Ode dneška totiž lidé mohou požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. To jim umožní pečovat o své blízké až 90 dní doma a pobírat při tom 60 procent své mzdy (tzv. denního vyměřovacího základu, viz tabulka).

Návrh na dlouhodobé ošetřovné sepisuje lékař, nejčastěji z nemocnice, odkud je pacient propouštěn k domácímu doléčení. Učiní tak ale jen v případě, kdy je odhadovaná doba domácího doléčení aspoň následujících třicet kalendářních dnů.

„Vzhledem k tomu, že lékař nebude moci rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vydat zpětně, doporučuje se požádat o ně už při propuštění z hospitalizace,“ radí zastupující ústřední ředitel ČSSZ Pavel Krejčí.

Den po dni

Okruh osob, které mohou brát ošetřovné, je poměrně široký. Peníze za ošetřování mohou dostat jak příbuzní v přímé linii (např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.), ale také druh nebo družka ošetřované osoby, pokud spolu sdílejí společnou domácnost.

„Ošetřující osoby se budou moct v průběhu ošetřování střídat, avšak vždy pouze po celých dnech. V případě, že by pojištěnec poskytoval dlouhodobou péči současně více ošetřovaným osobám, dlouhodobé ošetřovné mu náleží pouze jednou,“ popisuje Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR.

Aby člověk mohl odejít pečovat o svého blízkého, musí získat souhlas zaměstnavatele. Ten to může odepřít jen ze „závažných provozních důvodů“. V takovém případě se člověk může „odvolat“ k inspektorátu práce.

Péče jako kšeft?

Právě zaměstnavatelé jsou ale kritiky nové dávky. Obávají se jejího zneužívání i růstu administrativy. „Otazníky budí například možnost pobírat dávky dlouhodobého ošetřovného plus peníze, které by mohli zaměstnanci dostávat od nemocných osob pobírajících příspěvky na péči, popřípadě s ostatními dávkami. Taková kumulace by mohla být pro některé bohužel velmi výhodnou alternativou k práci pro svého zaměstnavatele,“ upozorňuje mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro.

Zákon počítá s tím, že člověk bude moci o blízkého pečovat maximálně zmíněných 90 dní v roce. Další ošetřovné dostane nejdříve za rok. Nová dávka totiž nesupluje jiné příspěvky, především ten na péči.

Peníze budou lidem vyplácet okresní „sociálky“, a to nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, v němž byly doručeny řádně vyplněné podklady.