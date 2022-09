Tento přístup je sice chvályhodný, přesto má jeden zásadní háček. Jaký? Tyto úspory bývají obvykle příliš malé na to, aby lidem i ve stáří zajistily stejný komfort, na jaký byli zvyklí předtím v produktivním věku. „Data ukazují, že si Češi plánují z penzijka našetřit v průměru 517 tisíc korun. To je bohužel naprosto nedostačující,“ uvedl výkonný ředitel KB Penzijní společnosti Vladimír Jeřábek.

Podle jeho propočtů by si totiž měli lidé na spokojené stáří našetřit nejméně bezmála čtyřnásobek této částky, tedy přibližně dva miliony korun. „To by pak mužům s ohledem na dobu dožití poskytlo měsíčně navíc přes 11 tisíc korun a ženám téměř devět tisíc korun,“ tvrdí Jeřábek.

Důchodová kalkulačka: Spočítejte si, o kolik se vám od ledna 2023 zvýší penze

Také ekonomové potvrzují, že bez vlastních peněz našetřených na stáří se lidé v budoucnu neobejdou. I když to zatím není populární, měli by na „zadní kolečka“ již dnes myslet dokonce i příslušníci nejmladší generace. „Odhadovat budoucí výše důchodu u dvacátníků a třicátníků, tedy v budoucnosti vzdálené 30, 40 let, je v podstatě věštění z křišťálové koule,“ řekl hlavní analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Richard Bechník.

Ke kvalifikované prognóze nám totiž chybí patřičná data. A to, co už dnes skutečně víme, vypadá dost černě. S tím, jak česká populace stále stárne, přibývá důchodců rychlým tempem. Dětí se naopak rodí příliš málo na to, aby je jednou v dospělosti uživily. „Tlak na důchodový systém do budoucna jen poroste a těžko si lze představit, že by měl za následek vyšší starobní důchody, než jsou vypláceny dnes,“ poznamenal Bechník.

Rozdíl mezi mzdou a důchodem se zvyšuje

Že je řeč čísel v tomto případě neúprosná, potvrzuje hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Průběžně financovaný důchodový systém funguje na principu, že lidé v produktivním věku „živí“ seniory. Protože společnost stárne, bude postupně klesat takzvaný náhradový poměr, tedy vztah mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou. „Kdyby se náhradový poměr udržel, systém by sklouzával do obrovských deficitů,“ konstatoval Marek. Nůžky mezi mzdou a důchodem se tedy budou dlouhodobě rozevírat v neprospěch penzí.

Nemáte nárok, slýchává důchodkyně. Z penze zbývá minimum, o příspěvky žádá marně

Co tedy Marek nejen mladším lidem doporučuje dělat, aby si svou životní úroveň udrželi? Nejprve si v tabulkách zveřejňovaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ) mohou najít takzvanou naději na dožití. Tedy počet let, které se podle předpovědi statistiků mohou lidé konkrétního věku ještě dožít. Kupříkladu muž, který v roce 2021 oslavil 60. narozeniny, měl podle nejnovějších dat v minulém roce podle ČSÚ naději na dožití ještě dalších 18 let poté. „Pak stačí vědět, jaký mám vyměřený státní důchod. Pokud budu chtít, aby mi výrazně neklesla životní úroveň, mohu si vypočítat, kolik si mám našetřit, abych si ji zachoval,“ vysvětlil Marek.

Kromě úspor do penzijních fondů se dá na stáří šetřit více způsoby. „Někdo může investovat individuálně na finančních trzích, dneska už jsou tyto možnosti celkem snadné,“ míní Marek. Rozumné jsou podle něj rovněž investice rodičů do svých dětí, které by se o ně potom v jejich stáří postaraly.

Důchodce přežívá díky Armádě spásy. Na žádnou podporu nemá nárok

Protože politici často mluví o tom, že se chystají penzijní systém reformovat, ale žádné reálné výsledky zatím nemají, mnozí lidé se zajišťují nákupem nemovitostí. „Je to taková malá živelná důchodová reforma zdola. Rozumí tomu téměř každý, není na to potřeba žádné velké finanční vzdělání, proto o nemovitosti v posledních letech velký zájem,“ prohlásil Marek. Přesto je podle něj vhodné mít prostředky uložené různým způsobem. „Ani samotné investiční byty nejsou ideální řešení. „Nejlepší je mít k tomu účet u důchodového fondu nebo individuálně investovat do cenných papírů,“ dodal.

Kde se můžeme informovat o svém budoucím důchodu a naději na dožití:



- očekávaný důchod na webu České správy sociálního zabezpečení: https://www.cssz.cz/duchodova-kalkulacka



- pravděpodobná délka dožití podle věku na webu Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/obyut_cr