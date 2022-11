Pátí nejhorší. Z Česka je vrakoviště Evropy, lidé na nová auta nemají

Po tuzemských silnicích jezdí čím dále více aut s dřívějším rokem výroby. Navíc starých vozidel přibývá relativně rychle. Zatímco před třemi lety se průměrné stáří drželo pod hranicí patnácti let, podle posledních údajů Svazu dovozců automobilů je to nyní o téměř jeden rok více. Celoevropský průměr je přitom „jen“ 11,8 let. Hůře než u nás jsou na tom pouze Řecko, Rumunsko, Litva a Estonsko. Hlavní příčinou je nedostatek nových osobáků a jejich vysoká pořizovací cena. Zákazníci tak hledají levnější alternativy.

Po tuzemských silnicích jezdí čím dále více aut s dřívějším rokem výroby. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek